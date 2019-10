Santé : les maisons de retraites ont du mal à recruter !

C'est un vrai casse tête pour les directeurs des EHPAD. Il y a plus de postes à pourvoir que de candidats, notamment chez les aides soignants. En cause : une mauvaise image du métier pas très bien payé et parfois pénible. 15 maisons de retraite sarthoises organisent une opération séduction vendredi

Le Mans

Alain Cholat, président de la FNADEPA de la Sarthe (Fédération Nationale des Associations de Directeurs d’Etablissements et services pour Personnes Agées) le reconnait. " La revalorisation des métiers dans notre secteur passe par la revalorisation salariale, l'amélioration des conditions de travail et l'augmentation des effectifs". Le problème c'est qu'il n' y a pas ou peu de candidat. "Aujourd'hui nous n'avons pas de candidature et même en amont, les centres de formation ne font pas le plein". Plus qu"un métier, travailler dans une maison de retraite est une vocation. Avec le vieillissement de la population, les résidents sont de plus en plus âgés et demande plus de soins, de temps, voire de prise en charge médicale.

Manque de moyens, d'effectif et de temps

Mais du temps, les employés n'ont en pas ou peu. Pour la première fois en 14 ans, les salariés de la maison de retraite d' Yvré L'Evêque ont fait grève mardi. Avec les absences et les arrêts maladies, ils ne s'en sortent plus. Faute de temps et de personnel, ils vont au plus urgent. "On va zapper de couper les ongles, on va zapper les douches, faire qu'une toilette au lieu d'une douche, on zappe le ménage..." dit Pascale, la déléguée du personnel. Laeticia, une aide soignante, se sent frustrée. "Lorsqu'on rentre chez nous, on a le sentiment de ne pas avoir bien fait notre travail". Xavier Pelletier, le directeur de la maison de retraite Saint-Vincent-de-Paul à Yvré L' Evêque, le reconnait mais lui non plus ne trouve pas de candidat... et puis il est tributaire de l'Agence Régionale de Santé et du Conseil Départemental qui fixent le budget.

Manque de financements

Alain Cholat qui dirige aussi deux EHPAD au Mans attend avec impatience le plan "grand âge" annoncé par le gouvernement dont les contours devraient être connus en décembre. Mais cela risque de prendre du temps "L'année 2020 sera celle du débat parlementaire et donc cela risque d'être une année blanche" s'impatiente Alain Cholat qui ne se fait pas d'illusion. La tendance est au maintien des personnes âgées à domicile. "Ce qui est une bonne chose quand c'est possible" mais ce qui ne coûte pas forcément moins cher qu'une prise en charge en maison de retraite selon lui. En attendant, une quinzaine de maisons de retraite du département (sur 85) vous ouvrent leurs portes vendredi 4 octobre de 14h à 17h.

Liste des Etablissements sarthois adhérents Participants

Le MANS :

EHPAD Les Maraichers , 66 rue des Maraichers

EHPAD Joliot Curie , 51 rue des Maillets ·

EHPAD La Reposance , 1 place du Cantal ·

EHPAD La Souvenance , 4 rue Jacques Brel ·

EHPAD Le Monthéard , 2 allée Jean Lurçat ·

EHPAD Pontlieue , 19 place Adrien Tironneau ·

EHPAD Les Sablons , 51 rue des Sablons ·

EHPAD Bérengère , 1 rue St Bertrand ·

EHPAD Bollée Chanzy, 3 rue Chanzy ·

EHPAD Beaulieu , 15 rue du Bon Pasteur

ROUILLON

EHPAD Les Champs de l’ormeau , 35 rue de l’ormeau

LA FERTE BERNARD

EHPAD Le Foulon , 1 rue Alfred Marchand

LAIGNE EN BELIN

EHPAD Les Foyers de la Fuie ,22 rue Maridort,

RUILLE SUR LOIRE

EHPAD Dujarié , 16 rue de l’Abbé Dujarié