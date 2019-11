Santé, logement, loisirs, retraites : le Salon des seniors d’Amiens vous propose des clés pour bien vieillir

Un salon organisé le jeudi 7 et le vendredi 8 novembre à Mégacité. Il est gratuit et ouvert à tous, amiénois ou habitants d'autres communes.

Amiens

Un salon qui propose des clés pour avancer en âge en toute sérénité. Le Salon des seniors d'Amiens a lieu jeudi 7 et vendredi 8 novembre 2019 à Mégacité. Un rendez-vous gratuit organisé par le Centre Communal d'Action Sociale. Il est ouvert à tout le monde, que vous habitiez Amiens ou pas.

Vous trouverez sur place des stands, des ateliers et des conférences sur la santé, les loisirs, les retraites, ou les aides auxquelles vous pouvez avoir droit si vous souhaitez rénover votre logement. Catherine Girard, la directrice du Centre Communal d’Action Sociale de la ville d’Amiens était l’invitée de France Bleu Picardie pour en parler.

Un salon sans vocation commerciale

C'est la 3ème édition du Salon des séniors d'Amiens. L’an dernier, il y a accueilli 3000 visiteurs. Catherine Girard a détaillé le concept de l’évènement sur France Bleu Picardie : « C’est un salon gratuit qui n’a pas de but commercial, mais un but informatif. L’objectif est de permettre aux seniors de bien vivre et de bien préparer leur retraite. La Carsat, par exemple, sera présente. Il y aura aussi des stands sur le bien-être, sur les logements adaptés et sur les activités qui existent pour les seniors. »

Catherine Girard, la directrice du CCAS de la ville d'Amiens © Radio France - Claudia Calmel

Des solutions simples et peu coûteuses

Le Salon des seniors d’Amiens proposera aussi des conférences et ateliers autour du maintien à domicile, avec par exemple un appartement témoin adapté aux besoins des seniors. Des solutions et des aménagements simples et qui ne nécessitent pas ou peu de travaux seront présentées aux visiteurs (dispositif pour enfiler ses chaussettes ou pour ouvrir des bocaux plus facilement, barre coulissante pour abaisser les vêtements suspendus dans une penderie….). L’ANAH, l’Agence Nationale de l’Habitat sera également présente pour présenter les aides qui existent pour l’adaptation et la rénovation des logements des seniors.

Vous trouverez ci-dessous le programme complet du Salon des seniors d'Amiens

Les seniors représentent une part grandissante de la population amiénoise. Il y avait 25 124 personnes de plus de 60 ans dans la ville en 2014. Et pour la première fois cette année-là, leur nombre a égalé celui des moins de 20 ans. En 2014, Amiens comptait 15 470 personnes âgées de 60-74 ans, 6 300 personnes de 75-84 ans, et 3 350 personnes âgées de 85 ans et plus.

L’interview de Catherine Girard est à réécouter ici.

France Bleu Picardie, partenaire du Salon des seniors d’Amiens, sera en direct de Mégacité jeudi 7 novembre entre 9h et 11h.