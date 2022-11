Santé mentale des ados : "J'adore vivre", confie Julianne dix ans après sa tentative de suicide

Sous les tatouages, la cicatrice témoigne encore du passage à l'acte. "Suite à une tentative de suicide à l'âge de 15 ans, je suis arrivée ici en urgence. J'ai suivi mon parcours pendant neuf ans, ce qui est assez long. Ca a été difficile en tant qu'adolescente de se mettre à parler."

D'abord les mots qui ne veulent pas sortir. Puis des débuts de discussion qui s'achèvent souvent par des portes qui claquent. Mais petit à petit, les infirmiers, psychologues, psychiatres, éducateurs, diététiciennes, profs de sport, aident Julianne à se reconstruire et à sortir "de ce long tunnel". Avec comme point commun, la parole. Au cœur du travail des équipes du centre Jean Abadie de Bordeaux.

"Parler, c'est la clé, explique Julianne. Je pense qu'à l'époque on ne parlait pas autant de la santé mentale qu'aujourd'hui. Grâce aux réseaux sociaux, je pense que les jeunes ont plus conscience de ça. Mais il faut vraiment parler et consulter dès le début."

le docteur Xavier Pommereau ( gauche) a créé il y a 30 ans une unité ouverte pour les enfants suicidaires, une première en France. © Radio France - Arnaud Carré

La jeune femme a repris ses études, s'est installée à Toulouse et depuis un an, elle se dit complètement guérie. " Ca me fait beaucoup rire mais on dit souvent de moi que je suis une amoureuse de la vie. Je le pense. Aujourd'hui j'adore vivre. Si c'était à refaire, je le referai parce ce que c'est ce qui m'a aussi amenée à être ce que je suis aujourd'hui ."

Julianne est aujourd'hui prof de danse et avoue faire très attention. Au cas où une de ses jeunes élèves voudrait comme elle entrer dans le tunnel.