Santranges : une vieille dame de Paris désigne la commune comme légataire universelle

Santranges, France

Mireille Lafeuille vivait à Paris. Elle est décédée à 69 ans, le 1er avril dernier et n'a pas oublié le village où elle avait passé régulièrement ses vacances, étant petite : " On est très surpris, déclare Anne Peronnet, maire de Santranges, surtout que notre budget investissement n'est que de 140.000 euros. La première chose, c'est d'honorer la mémoire de notre bienfaitrice. On va baptiser le square de son prénom "Mireille" et on va changer les jeux pour enfants qui ont beaucoup vieilli. Cela va coûter environ 5.000 euros. Pour le reste, on verra avec le conseil municipal. On ne veut surtout pas dilapider cet argent. Peut-être qu'il pourra servir pour les routes du village."

Le petit village de Santranges, dans le pays Fort (Cher). - Pierre Bastien

Anne Peronnet ne connaissait pas personnellement cette vieille dame qui avait gardé des attaches à Santranges : "Personnellement, je ne l'avais jamais vue, mais je l'avais parfois au téléphone et elle était restée en contact avec des amies d'enfance, notre secrétaire de mairie notamment. Ses parents avaient une maison à Santranges, dont elle a hérité. Petite, elle venait régulièrement passer ses vacances dans notre village. Mireille Lafeuille avait indiqué qu'elle n'oublierait pas Santranges, mais on ne savait pas de quelle manière cela se traduirait."