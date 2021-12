Saône-et-Loire : les bars et restaurants devront fermer à 2 heures du matin le soir du Nouvel An

Pour faire face à une situation de plus en plus dégradée en raison du Covid-19, le préfet de Saône-et-Loire annonce la fermeture des débits de boisson à 2 heures du matin le soir du Nouvel An. Les soirées et activités dansantes dans les établissements recevant du public sont également interdites.