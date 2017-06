Saône-et-Loire : un professeur américain en appelle au financement participatif

Le 20 juin dernier, Patrick Louis Saint, un professeur américain enseignant à Mâcon, a lancé une campagne GoFundMe, une plateforme de financement solidaire mondiale pour financer une année supplémentaire en France. Son objectif : recueillir 4 000 euros d'ici le 28 septembre

C'est sur l'un des sites les plus utilisés pour le financement participatif dans le monde, que Patrik Louis Saint a lancé la souscription "Help me complete education venture" . (Aidez moi à compléter l'éducation). Ce professeur d'origine américaine vient de voir son contrat renouvelé en France pour la deuxième année consécutive. Il propose des cours de soutien en Anglais. Mais le paiement ne commence qu'à la fin du mois de septembre /octobre, explique t'il sur le site GoFundMe.

De plus, ce programme n'engage pas le coût de toutes les dépenses, comme par exemple se rendre au consulat français aux États-Unis pour obtenir un visa pour travailler en France (visa long séjour) , le transport aérien en France ainsi que le logement. C'est pourquoi il a engagé cette démarche participative. Patrick Louis Saint précise d'ailleurs avec humour que "les personnes souhaitant faire un don des Bahamas sont priées de faire des dons directs et ne pas utiliser GofundMe"