Sapeurs-pompiers volontaires : la Moselle mobilise toujours autant

Entretien avec le Contrôleur général François Vallier, Chef de corps et directeurs du SDIS de la Moselle à l'occasion d'une journée spéciale consacrée aux sapeurs-pompiers sur France Bleu Lorraine. L'occasion d'évoquer l'expertise reconnue des pompiers mosellans et l'importance des volontaires.

Ce mercredi 4 mai, journée internationale des pompiers, France Bleu Lorraine vous propose une journée, spéciale au cœur du quotidien des soldats du feu de Moselle. Interviews et témoignages sur les métiers, les missions et l'engagement des sapeurs-pompiers du département.

Des effectifs de volontaires constants

Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle rassemble plus de 5.000 personnes dont 4.900 sapeurs-pompiers parmi lesquels environ 4.000 pompiers volontaires. Un effectif important, fruit de l'histoire de notre département selon le Contrôleur général François Vallier. "Nous avons cette chance, dans l'Est de la France. C'est l'héritage d'une structure de modèle germanique, où chaque commune possédait son propre corps de pompiers volontaires" indique le Chef de corps et directeurs du SDIS de la Moselle. Ainsi, 10% des effectifs totaux de volontaires en France se trouvent en Moselle, en Meurthe-et-Moselle et dans les deux départements alsaciens. Si François Vallier, à la tête des pompiers mosellans depuis 2015, n'observe pas de tendance à la baisse des vocations, il constate toutefois un engagement plus court sur la durée. "Auparavant nous étions sur des durées de 15 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans la moyenne nationale entre 7 et 10 ans."

Expertises reconnues

En tant que grand corps historique de sapeurs-pompiers, la Moselle a développé un certain nombre d'expertises reconnues, si bien que notre département est régulièrement théâtre d'exercices et de formations au bénéfices de professionnels issus de toute la France. "La première a été celle du sauvetage-déblaiement" précise François Vallier, "le sauvetage en profondeur avec toutes les mines qu'il y a en Moselle. Nous en avons développé d'autres comme l'expertise industrielle avec les risques chimiques, les risques radiologiques ou en matière de secours animaliers."

Département frontalier, les pompiers de Moselle travaillent également en coopération étroite avec leurs homologues de Sarre et du Luxembourg. "Il y a des échanges et des liaisons permanentes entre nos centres opérationnels qui font que nous apprenons à mieux nous connaitre et cela facilite le travail en commun" se félicite le chef du SDIS 57.