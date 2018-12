Sapins de Noël : la star, c'est le "Nordmann" qui ne perd pas ses aiguilles

Arquenay, France

Noël approche et c'est le grand rush pour les producteurs de sapins mayennais. A Arquenay, Jean-Paul Bréhin est propriétaire de huit hectares de sapins de 80 cm à sept mètres de haut, en particulier des "Nordmann", une espèce qui ne perd pas ses aiguilles.

Depuis fin novembre il ne chôme pas. Visiblement, c'est un marché qui ne connaît pas la crise témoigne-t-il : "ça fait 25 ans que je fais ça. Cette année, je vais en vendre 4.000 je pense. 70% pour les écoles et le reste pour les particuliers, les communes et les associations. Le bouche-à-oreille fonctionne très bien. On vient chez moi pour les voir. Les parents et les enfants, parfois, se disputent gentiment car ils ne font pas le même choix".

Chez Jean-Paul Bréhin, les prix des sapins vont de 15 à 60 euros selon la taille et la variété.

►►Ronan Coquelin a visité l'exploitation de Jean-Paul Bréhin à Arquenay. Reportage.