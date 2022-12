Sapins, papiers cadeaux, rubans : que faire de ses déchets de Noël ?

Ça sent le sapin pour la magie de Noël. Certaines familles se séparent déjà du sapin, quelques jours après avoir y avoir déposé les cadeaux. Châteauroux renouvelle son dispositif créé en 2016 : 14 points de collecte permettent de déposer les sapins naturels sans passer par la case déchetterie. "C'est vraiment pratique. Je pense aux personnes âgées ou à ceux qui n'ont pas de voiture", souligne Eric Brillaud, qui travaille au service des encombrants pour Châteauroux Métropole.

ⓘ Publicité

14 points de collecte répartis à Châteauroux pour y déposer son sapin de Noël - Châteauroux Métropole

De plus en plus de sapins récoltés chaque année

Jusqu'au 16 janvier, il va faire une tournée chaque jour de l'ensemble de ces points de collectes. Une charge de travail conséquente, il faut compter entre 70 et 100 sapins ramassés quotidiennement. "L'année passée, on était à 1400 sapins collectés, en hausse de 10% par rapport à l'année précédente", confirme Gaëlle Magnavacca, responsable du service propreté-déchets à l'agglomération. "Au départ, l'objectif était d'éviter les dépôts sauvages. Si on met son sapin en bas de son domicile, les agents ne peuvent pas les prendre en charge parce que ce n'est pas la même filière et ce ne sont pas les mêmes camions", ajoute-t-elle.

Ces sapins sont valorisés. Pas question de ne rien en faire. "On les emmène à la plateforme de la Martinerie. Ils sont broyés, recyclés, compostés pour repartir au pied des arbres, chez des paysans", précise Eric Brillaud. "Comme ça, on entretient notre ville, Châteauroux reste propre", se félicite-t-il.

Que faire de ses autres déchets de Noël ?

Mais à Noël, le sapin n'est pas le seul accessoire dont on doit parfois se débarrasser. "C'est clair qu'il y a plus d'activités, les gens reçoivent chez eux donc on produit plus de déchets", observe Gaëlle Magnavacca. Globalement, la règle, c'est que tous les emballages se recyclent.