Et si des supermarchés Carrefour ne vendait plus que des produits de la marque Carrefour? Un grand test est mené actuellement à Cap Saran où certaines marques nationales ont disparu. Le groupe essaie d'augmenter les ventes de ses produits. Une expérience menée sans informations pour le client.

Saran, France

Se dirige-t-on vers une petite révolution dans nos supermarchés? Imaginez : vous prenez votre caddie, vous vous rendez dans une grande surface qui, à la base, n'est pas discount. Là, vous ne trouvez pas le moindre produit de marque nationale (pas de pâtes Panzani, pas d'huile d'olive Puget, etc.) mais simplement des produits de la marque du magasin.

Huile d'olive, jus de fruits, sirops...

Nous n'en sommes pas encore là, mais depuis quelques semaines, le groupe Carrefour réalise un grand test dans quatre de ses magasins en France, parmi lesquels l'hypermarché de Cap Saran. Ce test, il ne nous saute pas aux yeux directement, mais dans certains rayons, effectivement, on ne trouve quasiment plus que des produits de la marque Carrefour (l'huile d'olive, les jus de fruits, les sirops et d'autres). Dans d'autres rayons, ce n'est pas le cas, mais les produits Carrefour sont clairement mis en avant par rapport aux autres. Les clients, eux, n'ont pas connaissance de ce test. Pas d'affiches, ni de messages.

Une volonté d'augmenter la pénétration de ses produits, assure Carrefour

De son côté, le groupe Carrefour ne souhaite pas s'exprimer publiquement sur cette expérience, assurant en réaliser de nombreux tout au long de l'année dans différents domaines. Le groupe glisse tout de même qu'il veut essayer d'augmenter la pénétration de ses produits dans les magasins (en gros, en vendre plus) mais sans avoir l'envie aujourd'hui de supprimer toutes les marques nationales. En effet, les marges sont bien plus intéressantes pour eux.

Le test doit durer plusieurs mois à Saran et ce sont les clients, sans le savoir, qui en dicteront le résultat.