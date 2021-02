Saran : une partie des salariés de la concession Renault-Warsemann en grève

Un mouvement de grève a touché ce jeudi la concession Warsemann Automobile Orléans, à Saran. Sur les quelque 140 salariés du site, une cinquantaine a manifesté son mécontentement devant les portes de la concession. Succursale de Renault jusqu'en décembre dernier, elle a été rachetée par le groupe Warsemann, surtout implanté dans le Loir-et-Cher. C'est justement depuis ce rachat qu'un mal-être gagne certains salariés, indique le délégué syndical CFDT du site Jean Carré.

Un ras-le-bol général, on n'arrive pas à avoir de communication

"Un ras-le-bol général" constate Jean Carré. "On n'arrive pas à avoir de communication (...) on est écoutés, mais aucune action ne suit derrière. On a été rachetés le 1er décembre et depuis, la direction ne s'est jamais présentée directement au personnel ici." Les salariés font remonter certains dysfonctionnements : un manque de personnel qui a des conséquences sur la gestion des clients, un système informatique pas encore entièrement fonctionnel depuis le changement de propriétaires. Un salarié souhaitant garder l'anonymat dit avoir la sensation de "ne pas savoir où on va. On ne connaît pas ceux qui nous ont rachetés."

Les salariés espèrent que leur grève permettra d'ouvrir le dialogue. La direction du groupe, située dans le Loir-et-Cher, n'a pour l'heure pas répondu à nos sollicitations.