Sarcelles : l'ARS et la mairie lancent une campagne de dépistage après la détection de cas de Covid-19

La campagne de dépistage du Covid-19 et de sensibilisation aux gestes barrières débutera dans les quartiers prioritaires. Mais à Chantepie, on respecte déjà les règles sanitaires selon les habitants.

La ville de Sarcelles (Val d'Oise) est sous surveillance sanitaire, depuis ce mercredi 17 juin. L'Agence régionale de santé (ARS) tire la sonnette d'alarme après l'apparition d'une trentaine de nouveaux cas de Covid-19 en une semaine. Avec la mairie, elle lance une nouvelle campagne de dépistage sous des tentes itinérantes.

Des indicateurs dans le rouge, mais pas de nouveau cluster à Sarcelles

Il n'est pas question de "cluster", selon les autorités sanitaires, mais la commune affiche certains indicateurs préoccupants. Notamment le taux d'incidence (le nombre de nouvelles contaminations pour 100.000 habitants). À Sarcelles, on compte 45 nouvelles contaminations pour 100.000 habitants, largement au dessus du seuil de 10 nouveaux cas pour 100.000 habitants.

Le taux de positivité des tests est dans le rouge lui aussi : 7.1% des tests s'avèrent positifs à Sarcelles, contre 1.9% en moyenne en Île-de-France. Voilà ce qui motive l'ARS et la municipalité à organiser une opération de dépistage et de sensibilisation aux gestes barrières et à la distanciation.

On respecte les gestes barrières dans les quartiers, selon les habitants

Elles ciblent en priorité les quartiers les plus modestes de Sarcelles, craignant qu'un nouveau foyer émerge. Sauf que, selon les habitants, il n'y a pas d'inquiétude à avoir dans ces quartiers. Comme à Chantepie (quartier prioritaire), où la majorité d'entre eux ne voient pas de problème de respect des gestes barrières. "Je sors de Auchan, j'ai vu que beaucoup de gens avaient des masques", explique Françoise, qui a grandi ici. Installé devant un restaurant avec des amis, ce jeune homme nuance, "On se lâche petit à petit mais au début on a tous pris ça au sérieux. Les masques les gants, les gels hydroalcooliques, on s'est tous ruinés."

"Les gens sont plus prudents ici qu'à Paris"

Après un confinement compliqué, selon les habitants, avec des rondes de police fréquentes dans le quartier, ce jeune homme l'assure : personne n'a sous estimé le danger. "On a tous des proches, quand on entend qu'il y a eu des morts on prend ça au sérieux. Mais plus de la moitié de la France prend ça pour de la rigolade."

Même son de cloche chez Aude, animatrice au centre social du quartier prioritaire, "Les gens ils sont plus prudents ici qu'à Paris. J'y suis allée samedi, les gens ils sont en terrasse, il n'y a pas de gestes barrières, assure-t-elle. Ici les gens respectent parce qu'on a été touchés pendant le confinement dans le quartier."

La mairie de Sarcelles confirme que la campagne de dépistage et de sensibilisation débutera précisément dans ces quartiers. Elle a commencé mercredi et se poursuit dès ce vendredi 19 juin. Toutefois, l'opération s'étendra à toute la ville assure la municipalité.