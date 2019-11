Sargé-lès-Le Mans parmi les premières communes jumelées avec une ville d’ex-RDA

Peu de temps après la chute du mur de Berlin, Sargé-lès-Le Mans fait le choix audacieux et novateur d'un jumelage avec une ville d’ancienne Allemagne de l'Est : Vacha, située à la frontière entre l’Est et l’Ouest. Trente ans plus tard, de solides liens perdurent entre les deux communes.