Sarlat : la fête de l'oie, Fest'oie est annulée

Il n'y aura pas de Fest'oie à Sarlat en 2021. L'Office de tourisme de Sarlat-Périgord Noir et la Ville de Sarlat annulent officiellement l'événement prévu les 6 et 7 mars prochain à cause de la situation sanitaire. Ils donnent rendez-vous en 2022 pour la prochaine édition prévue les 5 et 6 mars.

Pendant deux jours, chaque année, il y a des dégustation, un marché au gras, des démonstrations de cuisine et de découpe et un grand buffet avec 900 personnes réunies.