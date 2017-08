Sarlat : Le Périgord noir de monde pour le week-end du 15 août

Pour ce week-end prolongé, beaucoup de touristes ont choisi la Dordogne. Certains vont visiter la ville de Sarlat dans le Périgord noir et il faut savoir jouer des coudes pour profiter de sa journée.

La galère commence à partir du moment où il faut trouver une place pour se garer. Une tentative qui reste souvent infructueuse dans le centre-ville. « Hier soir, on est venus, on a un petit peu tourné. On s’est retrouvés un peu plus haut et ça a été compliqué donc ce matin, on savait à peu près où on allait se garer. On s’est garés tout à fait en bas de la rue de la République », explique Serge.

Le quinquagénaire et sa femme se retrouvent donc à un quart d’heure de marche. D’autres touristes ont tenté leur chance dans l’un des parkings de la ville. La plupart d’entre eux sont gratuits mais il y a très rarement de la place.

Quelques chanceux arrivent toutefois à dégoter la perle rare. « On a un petit parking au-dessus de Sarlat que le propriétaire de notre gîte nous a indiqué, où il y a souvent des places libres et on y vient toujours pour ensuite, venir à pied dans le centre », confie Sylvain.

Des files d’attente devant les restaurants

Une fois que la voiture est garée, il est temps de trouver une terrasse au soleil pour déjeuner et il faut savoir prendre son mal en patience. « La table se libère ! Ils nous avaient dit 20 minutes donc on est allés faire un petit tour à la Halle qui est magnifique et nous voilà. On est là un peu avant donc c’est parfait ! », se réjouit Martine.

Les restaurants jalonnent les ruelles de Sarlat mais les tables libres restent rares à l'heure du déjeuner © Radio France - Aurore Richard

Pour trouver une table, il faut un peu de chance, arriver tôt et avoir quelques conseils des locaux aide aussi. « Dès qu’on est arrivés, le propriétaire de notre gîte nous a donné les bonnes adresses. Même quand il y a le marché, cette place-là est toujours libre pour prendre un petit verre de vin blanc, un Bergerac. Cette terrasse, on l’a découverte le premier jour et maintenant, on vient presque tous les jours », précise Sylvain, qui ne compte pas divulguer cette adresse à beaucoup de monde.