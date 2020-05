Dordogne : Les projets retenus dans le cadre du budget participatif de Sarlat sortent de terre

De nouveaux modules de jeu ont pris place au jardin du Plantier et dans le jardin du Colombier. Ces deux espaces de jeux ont été Imaginés il y a un an par des habitants de Sarlat dans le cadre du 1er budget participatif et plébiscités par l’ensemble des participants. C’était en février 2019.

La ville de Sarlat a lancé son premier budget participatif doté d’une enveloppe globale de 100 000 euros (l’équivalent de 10 euros par habitant). Il s’agissait de permettre aux habitants de proposer des projets d’intérêt général visant à l’amélioration de la qualité de vie. 66 projets ont été proposés portant sur l’aménagement de l’espace public, le sport, la solidarité et le lien social, les déplacements ou encore la propreté. 12 ont été retenus par les élus et techniciens de la ville puis ont été soumis au vote des habitants et trois ont finalement été choisis : l’extension de l’aire de jeux du Plantier, l’aménagement du parc du Colombier et la sécurisation des pistes cyclables.

Trois projets retenus à Sarlat : deux nouveaux modules de jeux et la sécurisation des pistes cyclables

Au jardin du Plantier, deux nouvelles structures (Jeux de cordes, d’escalade, nacelle suspendue) dédiées aux enfants de 6 à 12 ans viennent compléter les modules existants pour les plus petits. Ces éléments sont installés dans un environnement clos, sur des sols spéciaux souples pour garantir la sécurité des enfants. Une table de jeux (échecs ou dames) et une table de ping-pong ont également trouvé leur place dans le parc ombragé.

Dans le parc du Colombier, l’espace a été agrandi pour accueillir une balançoire, des jeux à ressorts, ainsi qu’une table de ping-pong et deux tables de jeux qui peuvent également faire office de table de pique-nique.

Quelques travaux de finition sont encore à prévoir, après quoi ces nouveaux espaces seront accessibles aux familles.

Le 3e projet qui concerne la sécurisation des pistes cyclables s’inscrira dans une démarche globale visant notamment à étendre et harmoniser le réseau cyclable existant