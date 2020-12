Sarlat rendra un hommage à Alain Carrier, le célèbre affichiste décédé à 96 ans

Le maire Jean-Jacques de Péretti ne sais pas encore sous quelle forme, mais la ville de Sarlat rendra un hommage à Alain Carrier, l'affichiste décédé à l'âge de 96 ans : "Alain Carrier avait la grande idée d'un musée de ses affiches à Sarlat, malheureusement pour un musée d’affiches, il faut avoir de grands espaces. Mais nous lui rendront un hommage avec l'ensemble du monde culturel, avec par exemple une projection de ses principales œuvres au centre culturel."

Une forte personnalité

Jean-Jacques de Peretti salue "le trait de plume et de crayon assez extraordinaire" d'Alain Carrier. "Il était dans la lignée de O'Galop" [autre dessinateur et affichiste sarladais - ndlr] , avec un caractère très fort : "c'était un conteur. Quand il faisait une affiche, ou quand il dessinait un trait, il expliquait tout le processus qui l'avait conduit là. L’une de ses meilleures affiches est d’ailleurs celle qu'il a réalisée pour le festival de théâtre de Sarlat : ce cheval a fait le tour du monde." Alain Carrier avait également offert à Jean-Jacques de Peretti l’original de l'affiche réalisée en 1980 pour Amnesty-Intervational, avec les yeux bleus au travers des barbelés. Cette affiche est toujours dans le bureau du maire de Sarlat "elle a fait le tour de la planète, et Alain Carrier était aussi un caricaturiste même s'il ne le montrait pas beaucoup. C'était une forte personnalité, assez extraordinaire, et tout le monde s’en souviendra."

L'original de l'affiche d'Alain Carrier pour Amnesty-International est aujourd'hui dans le bureau du maire de Sarlat © Radio France - Harry Sagot