Autour de l'usine Ineos de Sarralbe, les habitants contraints de réaliser des travaux de renforcement

Pas simple d'avoir comme voisin une usine classée "Seveso seuil haut". 262 logements situés autour de l'usine INEOS Polymers de Sarralbe, doivent se barricader, dans le cadre d'un plan de prévention des risques présenté par le sous-préfet de Sarreguemines le 15 octobre. Un projet qui divise les habitants, pas encore convaincus par la démarche et qui craignent encore de ne pas être entièrement remboursés pour la réalisation de ces travaux.

Du double vitrage et des travaux coûteux

L'objectif, est de renforcer les vitres ou de remplacer certaines portes d'entrée, afin qu'elles résistent en cas d'accident. "Il faut faire de notre maison un blockhaus. Le plan de prévention est biscornu. Je dois mettre du triple vitrage, renforcer mes portes, ma véranda...", ironise Marcel Weber. Quand il s'est installé à Willerwald à la fin des années 60, il avait une vue sur un étang et un terrain de foot. Désormais, il voit des locaux et tuyaux de l'usine Ineos (anciennement Solvay) de chacune de ses fenêtres.

Les travaux devraient être pris en charge par l'Etat, l'usine Inéos et les collectivités territoriales. A partir du mois de janvier, un expert visitera l'ensemble des habitations concernées, afin d'établir la nature des les travaux à réaliser et leur montant. Un plafond de 20 000 euros a été décidé pour le remboursement.

C'est ce qui inquiète Marcel Weber. "Ce sont des travaux qui nous sont imposés et qui ne vont rien apporter à notre maison, ni d'un point de vue esthétique, ni pour sa valeur. On ne veut pas payer un seul centime dans cette affaire." Pour estimer le coût des travaux, il a fait venir un cabinet privé. L'opération coûterait selon lui plus de 40 000 euros.

Une procédure encore floue

Les différents logements ont été classés dans différentes zones en fonction de leur exposition au danger en cas d'incident. Ainsi, pour certains logements, les travaux consisteront simplement à installer un double vitrage sur certaines de leurs fenêtres afin d'éviter qu'elles n'explosent sous la pression ou la chaleur.

11 maisons à proximité de l'usine doivent être détruites dans le cadre du plan de prévention. Parmi elles, 7 ont déjà été abandonnées © Radio France - Jules Hauss

Une procédure est prévue pour que les habitants n'ait pas à avancer les frais de travaux. Mais le flou de la procédure inquiète Jacqueline, qui doit renforcer six vitres de sa maison. "On ne sait rien. On ne nous dit rien. J'ai peur qu'on nous offre un remboursement au rabais".

Les habitants auront jusqu'à 2025 pour mener les travaux. Mais avant l'expertise, ils ne peuvent rien démarrer. Pourtant, les entreprises de la région sont prêtes. "On reçoit déjà des coups de téléphone pour nous proposer des installations de double-vitrage", raconte Marcel Weber.

Le plan de prévention des risques prévoit également la destruction de 11 logements situés autour de l'usine. Parmi eux, 7 ont déjà été désertés... pour les autres, aucun accord d'expropriation n'a encore été trouvé.