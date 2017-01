Sarreguemines-Niort en Coupe de France : "L'envie d'aller le plus loin possible" pour les Chamois

Les Chamois niortais (L2) se déplacent sur la pelouse de Sarreguemines (CFA2) ce mardi pour les 16e de finale de la Coupe de France. La rencontre est à vivre en intégralité sur France Bleu Poitou dès 17h45.

Denis Renaud, l'entraîneur des Chamois l'affirme : "On va tout faire pour se qualifier". Les footballeurs deux-sévriens ont rendez-vous ce soir sur la pelouse de Sarreguemines, en Moselle pour tenter de se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe de France.

"Une compétition qui nous tient à cœur. On a envie de continuer l'aventure le plus longtemps possible", poursuit Denis Renaud qui a vécu une épopée magique avec Carquefou. En 2008, ce club de CFA2 se hisse jusqu'en quarts de finale, éliminant notamment l'Olympique de Marseille. Le coach aimerait que ses joueurs à Niort "puissent vivre aujourd'hui le même genre d'aventure". Et accueillir une grosse équipe pour le tour suivant à René Gaillard.

Ne pas prendre Sarreguemines "à la légère"

Mais avant cela il faut gagner ce mardi. La clé pour les Chamois ? "L'envie, l'enthousiasme, le cœur", liste Denis Renaud. Sarreguemines, club de CFA2 est un adversaire "à ne pas prendre à la légère", pour Aliou Dembele, le capitaine des Chamois. Surtout que les Lorrains ont déjà éliminé deux équipes de Ligue 2 aux tours précédents, Reims et Valenciennes.

Un match à la tonalité particulière pour le défenseur niortais Jérémy Choplin, qui a évolué auparavant à Metz. "J'ai gardé beaucoup de contact et beaucoup d'amis, c'est toujours un plaisir de rejouer dans la région", raconte le joueur qui s'attend à une vraie confrontation. "Là-bas, les gens ont des valeurs de travail, ce sont des gens qui ne lâchent rien donc il va y avoir de l'engouement autour de ce match", poursuit-il.

Qui prendra l'avantage et sera qualifié pour les 8e de finale ? La réponse ce mardi. Rendez-vous dès 17h45 sur France Bleu Poitou pour vivre en intégralité cette rencontre.