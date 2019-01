Sarthe : attention aux arnaques aux faux accidents dans le secteur de Sablé

Sablé-sur-Sarthe, France

Après les faux facteurs, les faux policiers ou agents des eaux voici les fausses victimes d'accidents de la route pour vous soutirer de l'argent liquide en Sarthe.

C'est une nouvelle forme de vol par ruse. La démarche est simple. Elle consiste à repérer un automobiliste vulnérable. Le ou les malfaiteurs abordent la victime en invoquant un accrochage ou un incident imaginaire occasionné par sa voiture en manœuvre ou circulation. En général, ils montrent un rétroviseur ou un enjoliveur cassé. Et ensuite, les auteurs exigent d'être dédommagés immédiatement avec de l'argent en liquide soulignant que pour ci peu, on ne va pas faire marcher l'assurance.

"La semaine dernière, une femme de 90 ans de Sablé leur a même remis 900 euros" souligne le lieutenant colonel Eric Cabioche, commandant en second du groupement de gendarmerie de la Sarthe. "En général, les auteurs sont soit des gens du voyage soit des Rom. C'est une délinquance itinérante et nous avons bien souvent du mal à interpeller les auteurs. Ils s'en prennent aux personnes âgées souvent dans des petites communes. En 2018, on a enregistré 91 vols par ruse en zone gendarmerie en Sarthe. Cela concerne ces arnaques aux faux accidents et aussi tous les faux agents (Poste, Police, agents des eaux) qui veulent soutirer de l'argent liquide au domicile des personnes vulnérables".

La gendarmerie de la Sarthe a publié sur sa page Facebook, un message de prévention.