Sarthe : attention aux incendies !

C'est toute une récolte qui est partie en fumée. Samedi soir, 200 tonnes de foin ont brûlé dans un champ à Saint-Rémy- des-Monts dans le Nord du département. A Lamnay, c'est un engin agricole qui a brûlé. Il y a aussi eu plusieurs incendies d'herbes sèches et de sous bois à Maresché, à Allonnes ou à Val D’Etangson.

Risque fort de feux de forêt

La préfecture a placé le département en risque fort pour les feux de forêt. Les feux à moins de 200 mètres des bois ou des plantations sont interdits comme le brûlage des déchets verts qui n'est pas autorisé dans le département !

Un 14 juillet sous haute surveillance

Rappelons aussi que la vente et l'utilisation de feux d'artifices sont également interdits pour les festivités du 14 juillet dans l'agglomération mancelles et sur tout l'espace public du département.

Usage de l'eau limité dans deux bassins versants

Des mesures de restriction de l'usage de l’eau ont aussi été prises par le préfet. Elles s'appliquent aux deux bassins

versants placés en situation d’alerte : Anille-Veuve-Tusson et Affluents Sarthe Médiane. Ces mesures concernent l’ensemble des usagers de l’eau (particuliers, collectivités, agriculteurs, etc). L'arrosage des pelouses, des golfs et des jardins est interdit entre 8 h et 20 h. Interdiction aussi de laver les voitures sauf en stations professionnelles. Quatre autres bassins-versants sont en vigilance : Aune, Braye, Vaige-Taude-Erve, Vaudelle-Merdereau-Orthe. La préfecture demande aux habitants du secteur de réduire autant que possible tous les usages accessoires de l’eau : lavage des véhicules, remplissage des piscines, arrosage des gazons et espaces verts etc.