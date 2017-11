Sarthe : c'est le rush chez les professionnels du bois de chauffage

Avec le retour du froid en Sarthe, de nombreux foyers allument leur cheminée ou leur insert. A Champagné, l'un des rares professionnels du bois de chauffage dans le département met les bouchées doubles pour fournir à chacun son stock de bûches pour l'hiver.

Après les gelées, le carnet de commandes de Johnny Corbin s'est rempli d'un coup. Il gère "la bûche forestière", une entreprise familiale fondée il y a plus de dix ans et spécialisée dans le bois de chauffage. La société taille des bûches de bois de différentes dimensions, dans ses locaux situés à Champagné. Elle les vend ensuite à des particuliers ou à la grande distribution, et s'occupe également de la livraison.

Ce mercredi 8 novembre par exemple, seize livraisons sont prévues à travers le département pour approvisionner des Sarthois peu prévoyants: "Le froid arrive et les gens ne l'ont pas forcément anticipé. Au moment d'allumer leur chauffage, ils s'aperçoivent que leur stock de bois n'est pas suffisant". Au cours des deux prochaines semaines, l'entreprise va donc livrer 150 à 200 stères. Cela correspond à l'approvisionnement d'une quarantaine de foyers. Elle s'attend aussi à servir de nombreux clients pendant les heures d'ouverture du site.

Des stocks de bois qui seront ensuite débités en bûches pour le chauffage. © Radio France - Camille André

En France environ 5% des ménages se chauffent au bois

Il est difficile d'estimer le nombre de Sarthois qui choisissent le bois comme solution de chauffage. Mais Johnny Corbin assure: "La tendance c'est vraiment d'acheter un poêle ou un insert pour l'objet de déco et le plaisir de la flamme". Lui-même approvisionne entre 3000 et 4000 foyers chaque année. A l'échelle nationale, 5% des ménages se chaufferaient actuellement au bois, contre 38% pour l'électricité, 35% pour le gaz, et 19% pour le fioul, estime le site QuelleEnergie.fr , spécialisé dans le conseil en économie d'énergie sur internet.

Les bûches sont classés par taille, afin de correspondre parfaitement à la dimension de chaque insert. © Radio France - Camille André

Le bois apparait aussi comme la source d'énergie la plus économique. Elle serait deux fois moins chère que l'électricité et le fioul. D'ailleurs Annette et son mari, des Manceaux, ont dit adieu à leur chauffage électrique l'an dernier. A la place ils ont acheté un insert alimenté par des bûches. "Nous pensons le rentabiliser en deux ou trois ans", estime cette quinquagénaire.

La bûche traditionnelle, pas encore remplacée par les bûches compressées

"La vente de bûches traditionnelles continue de représenter 70% de nos ventes", calcule Johnny Corbin, qui note néanmoins un certain intérêt pour les bûches compressées. Arrivés sur le marché il y a plusieurs années, ces combustibles sont constitués de sciure recomposée et compressée. Ce procédé assure un produit très sec, qui brûle bien et présenterait des qualités calorifiques similaires à une bûche de bois. "C'est propre, c'est facile à manipuler, et ça plaît à certains clients, reconnait le professionnel, mais financièrement, ce n'est pas aussi intéressant, et pour le moment ce produit décolle tout doucement en Sarthe".

Cette recherche de simplicité et de propreté, Johnny Corbin l'a bien constatée. Il a lui-même élaboré un service spécial pour répondre à cette demande: le bois sur palette. Sa société a réalisé des sortes d'immenses cagettes en bois dans lesquelles sont automatiquement rangées les bûches traditionnelles. Depuis cinq ans il propose de livrer ces palettes à ses clients, qui peuvent ainsi "les stocker proprement dans leur garage et s'éviter la corvée du rangement".

Le bois sur palette est conditionné dans un bac afin d'éviter au client d'avoir à ranger lui-même ses bûches. © Radio France - Camille André

Une initiative qui vise également à compenser la baisse paradoxale des ventes de bois de chauffage. " Même si de nombreuses personnes investissent dans des inserts, il faut comprendre que ceux-ci sont de plus en plus performants, explique Johnny Corbin, Ils produisent de la chaleur en brûlant de moins en moins de bois et en tant que vendeur nous avons donc arrêté de miser sur la quantité. Nous préférons jouer la carte de la qualité".

En Sarthe il reste moins d'une dizaine de professionnels du bois de chauffage.