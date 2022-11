Cancer du sein : avec ses t-shirts "positifs", Nadia soutient les malades sarthoises

La créatrice sarthoise Nadia Jalleb a lancé une cagnotte , le 28 octobre dernier, pour financer des t-shirts pour les femmes atteintes d'un cancer du sein et qui rentrent en chimiothérapie à la clinique Victor Hugo du Mans. Cette cagnotte se terminera le 19 novembre prochain, à l'occasion des 10 kilomètres du Mans, que Nadia Jalleb courra.

ⓘ Publicité

Des mantras de soutien

Ces t-shirts, Nadia Jalleb y tient énormément. Elle-même atteinte d'un cancer du sein, elle a d'abord créé ces t-shirts "à mantras" pour elle-même. "Il fallait absolument que je trouve une idée pour bien vivre ma chimiothérapie" raconte-t-elle. Elle s'est donc servi de sa marque Instinct Follow Yours (IFY) qui veut dire, en français "suis ton instinct" pour se faire faire des t-shirts à messages positifs. Seize t-shirts pour seize séances de chimiothérapie avec huit messages différents. Parmi ces messages, on peut trouver "Je mérite d'être en bonne santé" ou encore "Je me sens parfaitement bien". Des mantras qui ont aidé la quinquagénaire pendant son parcours de soin.

Nadia Jalleb, créatrice des t-shirts à mantras de la marque Instinct Follow Yours (IFY). © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Une fois sa chimiothérapie terminée, elle fait don de ses t-shirts à des femmes atteintes d'un cancer du sein, soignées à la clinique Victor Hugo du Mans. Des dons qui lui valent de chaleureux remerciements de la part des malades.

Courir pour la bonne cause

L'idée de courir pour récolter des fonds n'arrive que plus tard.

Après l'ablation de l'un de ses seins, Nadia Jalleb reprend le sport et c'est la révélation. "J'ai décidé de faire les 10 kilomètres du Mans. Et un matin, en courant, m'est venu l'idée de courir pour une bonne cause" explique cette éternelle optimiste. Et la cause était évidemment toute trouvée : courir pour offrir des t-shirts à mantras aux femmes qui rentrent en soin de chimiothérapie. Pour les soutenir comme elle aurait aimé être soutenu.

Actuellement en radiothérapie, Nadia Jalleb se prépare donc à courir les 10 kilomètres du Mans. Elle crée aussi une association pour faciliter les dons et financer les t-shirts, en plus de la cagnotte .

Lien de la cagnotte est à retrouver ici .