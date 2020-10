Sarthe : des habitants de Crosmières sans téléphone ni internet depuis une semaine

Les câbles téléphoniques traînent dans le fossé au niveau de la Bruère, un lieu-dit de Crosmières, près de La Flèche. Le 20 août 2020, le poteau sur lequel ils étaient accrochés a cédé. "Les fils tendus venaient sur le bord de la route, donc ça rendait la circulation des voitures dangereuse", explique le maire de la commune, Jean-Yves Denis. L'élu a alors fait appel à un agriculteur du voisinage, également membre du conseil municipal, pour écarter ce qui était tombé sur la route.

Le maire de Crosmières a poussé les morceaux de poteau et les câbles sur le bas-côté pour ne pas gêner la circulation sur la route, fin août. © Radio France - Clémentine Sabrié

Orange, le gestionnaire de réseau, a envoyé un technicien, vendredi 25 septembre. Cet agent a effectué une "mise en sécurité" du matériel.

Un camion a entraîné tous les câbles en passant

Le téléphone et internet fonctionnaient jusqu'au 1er octobre. "Un camion a tout arraché en passant, donc ça a coupé les communications pour tout le monde", détaille Jean-Yves Denis. "Donc une dizaine d'abonnés se sont retrouvés sans téléphone, ni internet."

Une situation qui peut s'avérer dangereuse pour certains habitants. Par exemple, une dame âgée vivant seule dans une maison isolée du bourg s'est retrouvé sans système de télésurveillance, car il fonctionne avec le téléphone.

Une intervention provisoire mardi

Son réseau et celui d'autres riverains a été rétabli mardi 6 octobre par un technicien d'Orange. Il a simplement rabouté les câbles de téléphone, les laissant sur le bord de la route. Le gestionnaire du réseau parle d'une "intervention provisoire".

Marine, 33 ans et mère de deux enfants en bas âge, habite juste à côté du poteau cassé et des câbles reconnectés. Pourtant, sa famille n'a toujours pas le téléphone ni internet. "Si on veut internet, on est obligé de se déplacer. On utilise le wifi autre part quand on peut", précise la jeune maman.

Après la chute du poteau, la fibre optique pour internet haut débit est tombée de son boîtier. © Radio France - Clémentine Sabrié

Sarthe numérique a fixé la fibre optique sur les poteaux téléphoniques de Crosmières dernièrement. Avec la chute de l'un d'entre eux, elle se retrouve par terre. Le syndicat mixte devra la réinstaller après la réparation du poteau. Jean-Yves Denis craint que cela n'augmente les délais pour que les riverains se raccordent.

Le poteau remplacé dans les prochains jours

Contacté par France Bleu Maine, Orange assure que le poteau sera remplacé "dans les prochains jours". Il ne lui manque plus que l'aval de quelques concessionnaires pour s'assurer que les travaux sont réalisables sans endommager le reste des équipements (électricité, eau, gaz, route,...).

Le maire de Crosmières assure qu'il a demandé au gestionnaire d'intervenir dès la fin du mois d'août, photos à l'appui. "Je suis fâché parce que j'ai l'impression qu'Orange se désengage de sa fonction au niveau de la téléphonie et de l'entretien des installations", s'indigne Jean-Yves Denis.

Selon Orange, l'élu a mis plusieurs semaines avant de remplir le bon formulaire, sur un "outil en ligne" spécifique. C'est la justification qu'avance le gestionnaire pour ne pas avoir changer le poteau défectueux en un mois et demi.