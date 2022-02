Sarthe : des patrons se mobilisent pour aider des réfugiés à trouver un emploi

"C'est une forme de parrainage". Stéphane Galibert est promoteur immobilier au Mans. L'ancien patron du Medef de la Sarthe préside aujourd'hui le club FACE des Pays de la Loire. FACE pour Fondation Agir contre l'exclusion. Celle de ceux qui ne trouvent pas de travail. "Ca peut être des jeunes en difficulté scolaire, des personnes de 45 ans et plus qui perdent leur emploi après avoir passés toute leur vie dans la même entreprise".

Des cours de français, des stages et des emplois pour les réfugiés

Autre public ciblé : les réfugiés ou les primo-arrivants en France. Des étrangers qui n'ont pas encore de papiers et donc pas de possibilité de travailler, légalement en tout cas. "Ces personnes sont confrontés à de nombreuses difficultés. Pour certaines, ça peut être la langue, pour d'autres l'obtention d'un titre de séjour".

Grâce à son réseau d'entreprise, d'associations et de partenaires institutionnels, la fondation les prend en main pour les aider dans les démarches administratives notamment. " Il n'y a pas de passe droit, évidemment mais nous oeuvrons pour que les dossiers soient instruits dans les délais et même au plus vite". Ce dispositif, baptisé Baraka, permet ensuite de les orienter vers de stages en entreprise ou des emplois à pourvoir. " Ces migrants sont souvent des gens qui ont une certaine compétence, une certaine formation". Des compétences qui peuvent intéresser certains secteurs qui recrutent et qui ne trouvent pas de candidats " comme les métiers du bâtiment, les métiers de l'industrie".

Stéphane Galibert, président du club FACE des Pays de la Loire © Radio France - yann lastennet

Mettre en relation des candidats avec des métiers qui récrutent

Cette démarche n'est pas que philanthropique. Les entreprises qui recherchent de la main d'oeuvre dans des métiers peu qualifiés y trouvent aussi leur compte. "Elles intègrent parfois des mineurs non accompagnés qui rentrent dans un projet professionnel. Et puis paf, au moment où ils atteignent la majorité, si n'ont pas les permis, l'entrepreneur qui a investi sur eux est bloqué parce qu'il ne peut pas les recruter". Ce dispositif d'accompagnement fait partie de la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Une sorte de charte de bonne conduite qui engage les sociétés dans la lutte contre les discriminations, l'exclusion ou en faveur de la défense de l'environnement.

Le club FACE des Pays de la Loire a conclu depuis deux ans, un partenariat avec l'URSAFF. Une 50 aine d'employés se sont ainsi portés volontaires pour parrainer un réfugié, un migrant ou un mineur isolé et l'aider à trouver une formation, un travail ou pour lui proposer gratuitement des cours de français.

