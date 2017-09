Sarthe : des rillettes pour aider les sinistrés de l’ouragan Irma

A Bouloire, un boucher-charcutier reverse 50 centimes par pot de rillettes à la Croix Rouge. Opération de solidarité pour aider à la reconstruction des îles de Saint Martin et Saint Barthélémy après le passage de l’ouragan Irma la semaine dernière. Les dons sont transmis à la Croix Rouge.

L’affichette est collée en évidence, devant la caisse. Trois photos des zones sinistrées montrent l’urgence de la situation. Pour chaque pot de rillettes vendu 3,55 euros, Franck Serveau s’engage à reverser 50 centimes à la Croix Rouge qui œuvre à la reconstruction des villes et villages dévastés par l’ouragan Irma. L’artisan et son épouse se disent profondément marqués par la catastrophe naturelle qui frappe une partie des Antilles. « Tout le monde est touché », constate Franck Serveau. « On ne peut pas rester insensible ».

Un petit geste

Le boucher-charcutier de Bouloire estime que chacun peut facilement s’identifier au malheur des habitants de Saint Martin et Saint Barthélémy : « tout le monde peut perdre sa maison. Chez nous pas à cause d’un ouragan. Mais en pareil cas, on est bien contents que des personnes nous aident. On sait qu’il faut quinze à vingt ans pour se payer une maison qui peut être détruite en cinq minutes ! ». L’artisan précise qu’il n’a pas augmenté ses prix pour l’occasion. « Au lieu de faire une promotion pendant quinze jours, on fait ce petit geste. Mais si tout le monde en fait un, ça peut aider », explique Franck Serveau qui espère récolter « 300 à 400 euros ».

Jusqu’au 24 septembre

Et de fait, les premiers clients qui entrent dans la boutique juste après le lancement de l’opération manifestent leur solidarité, comme Paulette et Jacques. « Nous participons modestement mais nous participons », témoigne le couple de retraité, précisant que tous les deux ont déjà fait un chèque à la Fondation de France pour aider les sinistrés. « Quand je vois les images des enfants, ça me rend malade, c’est horrible », confie Paulette. Près de la caisse, un pot de rillettes vide fait office de tirelire pour récolter les dons que pourraient faire eux-mêmes les clients. Cette vente de rillettes solidaires est prévue jusqu’au 24 septembre prochain, à la boucherie-charcuterie Serveau de Bouloire.

C'est la première fois que Sandrine et Franck Serveau lancent une opération de solidarité dans leur commerce © Radio France - Bertrand Hochet