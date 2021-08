Sarthe : des stages d'été pour apprendre aux enfants à nager et rattraper la fermeture des piscines

"Je me laisse glisser et je nage... C'est parti !". Les six enfants s'élancent les uns après les autres dans la ligne d'eau. Tous les jours pendant deux semaines, ils s'exercent 45 minutes dans le bassin du centre aquatique Sittellia, à Montfort-le-Gesnois, dans l'est de la Sarthe. Objectif : apprendre à nager et savoir se débrouiller dans l'eau.

Apprendre à se débrouiller dans l'eau

Un stage d'été encore plus indispensable cette année, avec la fermeture des piscines sept mois, à cause de la pandémie de Covid."Certaines compétences acquises ont été un peu perdues, donc c'est vrai qu'il faut relancer le processus", remarque Mélanie Launay, maître-nageuse. Elle donne cours à des enfants de 6 à 8 ans, dont Maya qui a déjà bien progressé. "Je suis allée chercher des anneaux sous l'eau, alors qu'avant, je n'y arrivais pas".

à lire aussi Vacances : les bons réflexes à adopter pour se baigner en toute sécurité

A la fin de ces deux semaines de cours, l'idée, c'est que les apprentis-nageurs soient à l'aise et aient les bons réflexes. "Si je tombe dans l'eau, je peux faire du sur-place, debout, la tête hors de l'eau. Ou alors, je me mets en étoile sur le dos", illustre Mélanie Launay. Mettre la tête sous l'eau, nager une longueur, sauter dans le bassin ou encore aller chercher des objets au fond de la piscine : autant d'exercices ludiques pour acquérir les bases. "Le jour où ces situations arrivent, les enfants sont sereins".

Eviter les noyades

Et les parents aussi. "On a une piscine à la maison, c'était capital pour moi que ma fille soit en sécurité et qu'elle puisse s'amuser sans qu'on soit toujours derrière elle à lui dire attention", raconte Cathie, la maman de Maya. Des cours aussi importants pour éviter les noyades, dont sont souvent victimes les plus jeunes, encore plus l'été. En un mois, entre début juin et début juillet, il y a eu plus de 300 accidents en France, dont 79 noyades mortelles.

"En cinq jours du stage, les progrès sont déjà flagrants. Maintenant, Maya est capable de traverser la piscine sans toucher le bord", sourit Cathie, rassurée. A la fin de la semaine, sa fille et ses petits camarades pourront même obtenir un diplôme du savoir-nager, s'ils réussissent le test final. De quoi être fier et passer les vacances l'esprit tranquille !