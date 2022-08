Sarthe : douze familles mises à la rue par les centres d'hébergement d'urgence

Dans un courrier envoyé aux élus locaux et associations, la Ligue des droits de l'Homme du Mans et le Réseau éducation sans frontières ont alerté sur le fait que 12 familles ont été soudainement mises à la rue par les centres d'hébergement du département.

Notre réaction ça a été l'effroi, le scandale"

Une mise à la rue soudaine, pour des familles exilées, qui avaient pourtant trouvé une place au 115. Selon la Ligue des droits de l'Homme, 28 enfants sont donc à la rue à dormir dans des parcs, dans des cages d'escaliers ou dans des parkings, principalement sur Le Mans. Une situation déplorable pour Antoine Boutet, président de la Ligue des droits de l'Homme du Mans : "Notre réaction, ça a été l'effroi, le scandale ! On a appris pendant notre rencontre avec le 115, que l'État leur donnait l'ordre de mettre des familles à la rue et qu'ils en étaient à choisir parmi les familles, différents critères pour les expulser".

Un enfant de trois ans n'est plus considéré comme vulnérable

Parmi ces critères, on retrouve notamment celui de la vulnérabilité. Critère abaissé par la préfecture à l'âge de trois ans. C'est-à-dire que dès l'âge de trois ans l'enfant ne serait plus considéré comme vulnérable. Un non-sens pour Antoine Boutet. "C'est de la folie, un enfant de trois ans n'a aucune notion pour se débrouiller seul en extérieur. Ces enfants sont mis à la rue par la Puissance publique, renonçant à son rôle protecteur tel qu’il est défini par la Convention internationale des droits de l’enfant".

Elise Leboucher attend une réaction des élus et des associations

Alertée, la député NUPES Elise Leboucher a décidé de se saisir de l'affaire en envoyant un courrier aux élus et associations du département. " Je ne comprends pas comment on a pu en arriver là. On a facilement réussi à héberger les 1000 réfugiés Ukrainiens, et là, on met à la rue 12 familles. C'est bientôt la rentrée scolaire donc ce sont des enfants qui sont censés aller à l'école dans 15 jours. Ils vont aller à l'école et rentrer le soir dormir dans la rue?".

Contactée par France Bleu Maine, la Préfecture dit héberger 280 personnes à la mi-août, soit 13 de plus que l'année dernière, avec des capacités d'accueil qui sont fixes, et pas extensibles à l'infini.. Elise Leboucher va, elle, rencontrer le Préfet de la Sarthe ce mardi pour lui faire part de la situation.