Sarthe : face à la baisse des stocks, l'établissement français du sang lance un appel aux dons

En Sarthe, comme partout en France, "on souffre d'un manque de dons", déplore le Dr. Faouzi Ilies, médecin assistant de l'établissement français du sang (EFS) au Mans, invité de France Bleu Maine ce lundi matin. "_On a un besoin de 433 poches par semaine_, et on n'y est pas du tout. Tous les donneurs sont invités à revenir vers nous, surtout pour les groupes O et A-", poursuit-il.

Chaque année au mois de juin, la campagne est relancée faute de donneurs. "Avec l'arrivée des beaux jours, les gens ont l'esprit ailleurs, aux sorties, aux retrouvailles en famille, aux vacances, et ils pensent moins à nous. Cette année on lance la campagne un peu plus tôt pour anticiper", poursuit-il. Mais cette année, l'épidémie de Covid-19 a aussi beaucoup pesé sur la générosité des Sarthois : "Nous ne pouvions pas faire de collecte en entreprise à cause du télétravail, nous n'avons pas fait de collecte dans les lycées et les universités".

Des dons du sang sur rendez-vous

L'épidémie et la campagne de vaccination soulèvent également quelques questions chez les habituels donneurs, mais pour Faouzi Ilies, "_il n'y a pas de passe sanitaire pour venir donner son sang_. On peut donner qu'on soit vacciné ou pas. Si on a eu le covid, il faut simplement attendre 14 jours après l'apparition des symptômes."

Mardi 15 juin, une collecte de sang se déroulera à la salle Georges Brassens à Yvré-l'Évêque entre 15h et 19h, "on espère avoir une centaine de donneurs bénévoles", explique le médecin. Pour donner son sang, on peut aussi prendre rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur l’application Don de Sang.