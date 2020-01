Sarthe gastronomie : Le Beaulieu au Mans et le Moulin des 4 saisons à La Flèche perdent l'étoile au Michelin

Le Mans, France

Il n'y a plus qu'un restaurant étoilé en Sarthe : l’Auberge de Bagatelle au Mans. Le Beaulieu au Mans le Moulin des quatre saisons à La Flèche la perdent.

C'était le seul établissement étoilé en dehors du Mans

Vue aérienne du Moulin des quatre saisons - @moulindesquatresaisons

Une journée noire à La Flèche

C'est une journée noire, a déclaré le chef du Moulin des quatre saisons de La Flèche Camille Constantin. Le restaurant avait décroché l'étoile en février 2014. C'était le seul établissement hors du Mans à avoir une étoile. C'est souvent un gros coup dur pour les chefs de perdre une étoile car c'est le travail de plusieurs années et ça entraîne aussi souvent des pertes sur le chiffre d'affaires.

Un soulagement pour Olivier Boussard

Pour Olivier Boussard, qui avait l'étoile depuis 17ans, c'est un soulagement de l'avoir perdu. "Je sentais que c'était limite depuis 2, 3 ans, que c'était un poids trop lourd à porter, et j'allais la perdre. Aujourd'hui, les jeunes inspecteurs du guide veulent une cuisine moderne et moi je préfère la tradition et cuisiner du homard et de la truffe. Le chef du Beaulieu souhaite d'ailleurs rénover son restaurant et proposer une nouvelle offre dans les prochaines semaines.

La façade du restaurant Le Beaulieu © Radio France - Christelle Caillot

L'auberge de Bagatelle au Mans garde son étoile

Créé par le chef Jean-Sébastien Monné et sa femme Élodie Busshaert, l’Auberge de Bagatelle ont une étoile depuis deux ans. Ils l'on obtenu à peine un an après leur ouverture. Il fait la part belle aux produits locaux, et sur son site internet le chef, Jean-Sébastien Monné dit : "s’appliquer à la recherche de saveurs inédites, associations de goûts, conjugaisons parfois surprenantes, empreintes de senteurs raffinées et subtiles du côté du soleil levant".

Le guide Michelin sera disponible sur papier le 31 janvier.