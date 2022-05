En Sarthe, l'armée de l'air compte sur "Top Gun : Maverick" pour recruter

Tom Cruise peut-il aider au recrutement de militaires ? L'armée de l'air l'espère. Elle compte sur la sortie du film "Top Gun : Maverick", deuxième volet de ce film culte où Tom Cruise incarne un pilote d'avion de chasse, pour susciter l'intérêt du public. Au cinéma CGR de Saint-Saturnin, au nord du Mans, l'armée de l'air proposait de se glisser dans la peau de Maverick grâce à la réalité virtuelle, ce mardi 24 mai.

Casque sur les yeux et sur les oreilles, l'immersion est totale. Nadine est bluffée : "Wahou, quelle vue !" Elle admire de vrais paysages. Les images diffusées par le casque ont été filmées au-dessus d'une base aérienne à Mont-de-Marsan, dans les Landes.

À la sortie du film, cette spectatrice s'est initiée au métier de pilote d'avion de chasse grâce à la réalité virtuelle. © Radio France - Lucie Amadieu

L'armée de l'air compte sur cet outil pour attirer les curieux, engager la conversation et pourquoi, proposer de rejoindre ses rangs. "Avec la réalité virtuelle, cela permet de se rendre compte de la vitesse que peuvent avoir les vrais pilotes. On peut encore plus se mettre dans la peau d'un pilote grâce à l'audio avec les contrôleurs aériens", souligne le Sergent-Chef Mélanie du Cirfa, le centre d'information et de recrutement des armées en Sarthe.

Il y a 36 ans, lors de la sortie du premier volet de "Top Gun", les armées de l'air de différents pays ont vu un nombre important de candidats arriver. "On avait effectivement assisté à un intérêt tout à fait soudain pour ce type de carrière. Donc aujourd'hui, on espère remettre au goût du jour cette bonne recette", sourit le Major Sylvain.

L'armée de l'air recrute 4.000 personnes : des pilotes, des mécaniciens et aussi, des spécialistes en cybersécurité.