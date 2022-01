Sarthe : l'avenir des boutiques de CBD menacé par l'interdiction de la vente de fleurs

C'est un coup dur pour les boutiques de CBD. Suite à un arrêté paru vendredi 31 décembre 2021 au journal officiel, les fleurs et les feuilles brutes de CBD (cannabidiol, molécule non psychotrope du cannabis) sont désormais interdites à la vente en France. En Sarthe où les boutiques spécialisées ont fleuri ces dernières années (on en compte une dizaine au Mans, à Sablé, à La Flèche et à La Ferté Bernard), les gérants dénoncent une décision absurde qui risque de les contraindre à mettre la clé sous la porte. C'est ce que dit par exemple Karim Tamourtbir le gérant du coffeeshop Sa-tea-va situé avenue François Mitterrand au Mans où les fleurs de CBD représentent 60% des ventes : "Ce qui va se passer, c'est que beaucoup de boutiques vont fermer et beaucoup de gens vont se retrouver au chômage".

Pour justifier cet arrêté, il est évoqué la nocivité des fleurs lorsqu'elles sont fumées. "Hypocrite" réplique Cassandra du Little shop CBD rue Nationale, "sous prétexte que ce serait dangereux pour la santé, on l'interdit. Mais déjà la majeure partie de mes clients les consomment sous la forme d'infusion. Et puis si c'est dangereux, il faut interdire aussi l'alcool et le tabac, il faut être cohérent". L'autre raison avancée est la difficulté pour les policiers de savoir lors des contrôles s'il s'agit de CBD ou de THC. Mais là encore "ça ne tient pas" explique Karim Tamourtbir, ses sachets étant vendus scellés et avec une facture nominative. "Il n'y a donc pas de raisons de douter de la provenance du produit". Il existe par ailleurs des solutions ajoute-t-il : "En Suisse où le CBD est autorisé depuis plusieurs années, les policiers ont des tests rapides pour distinguer les deux molécules".

Les pontes du trafic de drogue doivent se frotter les mains

Karim Tamourtbir dénonce donc une décision qui "n'a pas de sens" et qui va selon lui renforcer le trafic de drogue. "Il faut regarder les choses en face et se poser les vraies questions. Qu'est ce qu'on veut ? On veut que les consommateurs de CBD retournent vers le THC ? Parce que c'est ce qu'ils vont faire. Est-ce que l'on veut vraiment endiguer le trafic de drogue dans ce pays ? Je n'en suis pas sûr". Le syndicat professionnel du chanvre annonce son intention de déposer un recours devant le conseil d'Etat.