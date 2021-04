Sarthe : la CGT alerte sur l'augmentation des accidents du travail

Selon la CGT 72 et la caisse primaire d'assurance maladie, on compte 9947 accidents du travail en 2018 en Sarthe.

Dans le cadre de la journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail la CGT 72 a tenu une réunion pour rappeler à quel point le nombre d'accidents du travail avait augmenté entre 2017 et 2018 en Sarthe. Selon les derniers chiffres de la caisse primaire d'Assurance maladie, il y aurait eu 9.947 accidents du travail dans le département en 2018 contre 7.000 en 2017.

Une augmentation de près de 3.000 personnes en un an qui ne serait pas anodine selon Didier Jousse, secrétaire général de l'Union départementale CGT de la Sarthe : "Il y a une pression sur les salariés qui est de plus en plus importante, on leur demande d'exécuter plusieurs tâches en même temps et souvent sur des secteurs qu'ils ne maîtrisent pas".

Il y a donc besoin de travailler sur la question de la prévention et de la santé au travail, mais le gouvernement ne fait rien en la matière. Pire il a supprimé le CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail), outil qui permettait de mieux appréhender les questions de prévention en matière de sécurité au travail.

64% des maladies professionnelles viennent de troubles musculosquelettiques

En 2017 en Sarthe on compte 877 maladies professionnelles indemnisées. Parmi-elles, 64% sont des troubles musculo-squelettiques (problèmes au niveau des muscles, tendons, nerfs, articulations pouvant engendrer des douleurs et une gêne fonctionnelle).