Sarthe : la confédération paysanne mobilisée devant la chambre pour les élections professionnelles

Le Mans, France

La confédération paysanne a organisé un petit rassemblement ce lundi devant le chambre d'agriculture de la Sarthe près de l'université au Mans. Ils étaient une vingtaine sur une quarantaine d'adhérents dans le département. Une action au moment où se tiennent les élections professionnelles. Les agriculteurs peuvent voter jusqu'au 31 janvier par internet. Au-delà des élections, il s'agissait surtout de vanter une agriculture raisonnée

Arrêter l'agriculture intensive."

"Je pense qu'il faut faire des choix aujourd'hui, parce que si on ne le fait pas, et si on dit que tout peut exister entre les petits labels et le gros industriel, il y aura un souci", explique Damien Houdebine, le porte-parole de la confédération paysanne en Sarthe. "En fait, l'industriel tire les prix vers le bas, et l'ensemble des prix des productions sera tiré vers le bas. Demain, même la production bio, si elle n'est pas encadrée, il y a de fortes chances pour que les prix soient tirés vers le bas. Il y a aussi toute la question de savoir si on maintient des paysans dans les fermes ou pas".

Les militants de la confédération paysanne devant la chambre d'agriculture de la Sarthe © Radio France - Christelle Caillot

Le choix d'une exploitation raisonnée

Anne-Marie Débarré, agricultrice à Berfey dans l'est de la Sarthe s'est lancée en 1996 avec son mari dans une exploitation laitière avec seulement une soixantaine de vaches. Et dès l'année suivante, elle s'engage à la confédération paysanne. 20 ans après, elle est fière de ses choix et de son exploitation à taille humaine.

Sa production de lait, de fromage, et de beurre est écoulée sur le marché de la Ferté-Bernard et dans les bio-coop de l'est de la Sarthe. Et ça marche. Elle dit être très fière de ses produits et de ne pas dépendre de la grande distribution.