Sarthe : les annulations de salles des fêtes se multiplient en cette fin d'année

De nombreux gites et salles des fêtes referment leurs portes en cette fin d'année en Sarthe. Avec la 5e vague de Covid-19 et la progression du variant Omicron, beaucoup resteront vides pour les fêtes soit parce que les communes préfèrent suspendre la location dans le contexte sanitaire actuel soit parce que les organisateurs de soirées ou de repas annulent. Depuis les dernières recommandations du gouvernement, les réservations de salles des fêtes sautent les unes après les autres comme en témoigne Béatrice Latouche, la maire du Lude. "C'est compliqué. Nous, on a eu cinq annulations. Bon après il faut relativiser, nous ne sommes pas touchés comme les hôtels et restaurants qui souffrent de la situation mais c'est vrai qu'il y a plus d'annulations".

Ces annulations de réservations par des particuliers ou d'entreprises s'ajoutent aux manifestations municipales. La plupart des maires n'organiseront pas leur traditionnelle cérémonie de vœux. A Fillé-sur-Sarthe, c'est le repas des anciens qui a été annulé. "Cela nous a semblé plus raisonnable et puis on avait pas assez de réservations" explique le maire Luc-Marie Faburel. Sa salle des fêtes n'accueille d'ailleurs quasiment plus personne. "Cela ne se bouscule pas en cette fin d'année. Les gens ne souhaitent pas la louer. C'est un manque à gagner. Notre salle des fêtes habituellement représente 9 000 € par an et là on n'a pas de recettes".

Location suspendue à Connerré

Mais l'enjeu sanitaire doit rester la priorité estime de son côté Arnaud Mongella, le maire de Connerré qui a décidé de suspendre la location de la salle des fêtes durant les vacances. "De toute façon nous n'avions pas de demandes mais en tant que collectivité, il est aussi de notre responsabilité de ne pas encourager les rassemblements. Ce que l'on craint c'est l'apparition de clusters sur notre commune". Au niveau réglementaire, il n'y a à ce jour aucune interdiction mais "c'est le bon sens qui prévaut" ajoute le maire en précisant que "les gens se rendent bien compte d'eux mêmes que ce serait un peu décalé de faire un grand repas dans la situation actuelle".

Les grands gîtes restent vacants

Quant aux gites de groupes, ceux ayant une capacité de plus de 12 personnes, ils sont aussi pour la plupart vacants en cette fin d'année selon Virginie Hardonnière, directrice des Gites de France en Sarthe. "Les gens prennent conscience qu'il est préférable d'annuler. On avait très peu de réservations pour des premiers de l'an avec 50 ou 60 personnes et les quelques unes que nous avions sont annulées". Signe que les sarthois envisagent plutôt de réveillonner en petit comité.