Sarthe : les Ehpads maintiennent les visites et les sorties des résidents dans leur famille

Faut-il maintenir les visites dans les maisons de retraites ? Avec la cinquième vague de Covid-19, certains directeurs d'Ehpad se posent la question. En Sarthe, où l'on compte une centaine d'Ehpads et plus de 7 000 résidents, la tendance est pour l'instant au maintien de ces visites et des sorties des résidents dans leur famille. A l'approche des fêtes de fin d'année, la plupart des directeurs ne veulent pas faire revivre un confinement à leurs résidents. C'est par exemple la position d'Isabelle Mangard, la directrice de l'Ehpad Beaulieu au Mans. "Les personnes viennent avec le pass sanitaire et si elles respectent bien les gestes barrières, nous estimons qu'il y a peu de risque de contamination. Donc pour l'instant tant que nous n'avons pas de cas de covid dans l'établissement, on ne suspend pas les visites".

C'est donc un fragile équilibre entre les nécessaires liens familiaux et l'indispensable prudence sanitaire. Mais tout dépendra de l'évolution de l'épidémie. Ce qui préoccupe Francis Hennot, président de Génération mouvement 72, association de seniors et retraités. Pour lui, la fermeture au public des maisons de retraite doit être le dernier recours : "Il faut laisser les visites dans les Ehpad parce que nos aînés qui y sont ont besoin de leur famille, de leurs petits enfants, etc. En plus, parfois les enfants habitent loin, j'ai personnellement une sœur dans le Nord et je vais y retourner à Noël et j'espère bien aller lui dire bonjour. C'est un minimum."

Le traumatisme de la première vague

Quasiment tous les résidents et personnels étant désormais vaccinés, le confinement des anciens n'apparait plus comme l'unique voie. Mais on ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé disent à France Bleu Maine plusieurs directeurs d'Ehpad. "Cela a été un traumatisme" explique ainsi Benoit Le Moal, directeur de l'établissement Bonnière Saint Aldric, où 25 salariés avait été contaminés et 15 résidents décédés en quatre semaines au début de l'épidémie. "Il faut vraiment se rappeler ça. On n'imagine pas ce que cela a été. On a eu 40% de nos salariés et 30% des pensionnaires. Et malgré toutes nos précautions, malgré tous les soins, beaucoup nous ont quittés brutalement et difficilement. On a vraiment vécu cette période très douloureusement".

Le principal risque : les sorties en famille

Néanmoins, il a choisi lui aussi de maintenir les visites et les sorties. "Les visiteurs ont pris l'habitude des gestes barrières et ici presque tout le monde a ou va avoir prochainement sa troisième dose. On est donc un peu plus sereins, on a moins peur". La difficulté explique-t-il ce sont surtout les sorties des résidents dans leur famille où aucun contrôle n'est possible. Une crainte que partage la directrice de l'Ehpad Beaulieu : "On est tout à fait conscient que les personnes souhaitent voir leur famille surtout à Noël, il n'empêche que là on ne peut rien maitriser. Les personnes peuvent rester toute la journée sans masque, les convives à table peuvent ne pas être vaccinés. Là, le risque est franchement réel". Ces responsables d'Ehpad ont d'ailleurs tous deux écrit ce jeudi aux familles pour les inviter à la vigilance afin de ne pas avoir à refermer leur établissement au public.