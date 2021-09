Sarthe : les éoliennes font débat pour les journées du patrimoine

À l'occasion des journées du patrimoine ce samedi 18 et dimanche 19 septembre, le syndicat national de la "Demeure historique" qui regroupe 3000 propriétaires de monuments, a recommandé à ses adhérents de sensibiliser le public durant le week-end aux conséquences des implantations d’éoliennes dans les zones rurales.

La peur de défigurer le patrimoine et ses paysages

En Sarthe, la propriétaire du château du Lude Barbara de Nicolay participe à l'opération. Pour elle la prolifération des éoliennes aux abords des monuments historiques nuit considérablement au patrimoine et au paysage Sarthois. "Il y a un projet d'installation de 45 nouvelles éoliennes sur 60 kilomètres dans la Vallée du Loir. Elle va ressembler à quoi notre Vallée ? On va complètement défigurer nos paysages avec des engins qui sont dix fois trop grands, ça dix fois la hauteur des églises de nos villages ! Ça va complètement écraser notre patrimoine historique et nos monuments qui sont la seule chose à défendre et à protéger si on veut conserver notre économie touristique".

Trouver des solutions plus intelligentes

Pour la propriétaire du château sarthois il ne s'agit pas de dénoncer les énergies renouvelables mais de trouver des solutions plus intelligentes. " On pourrait mettre des panneaux photovoltaïques, c'est beaucoup moins visible et surement plus efficace. Au lieu on fait le choix d'implanter massivement des éoliennes qui ont un coût énorme alors que la Sarthe est un secteur de faible vent". Pour ce qui est de la probable installation d'éoliennes autour du château du Lude, des projets sont à l'étude mais pour l'instant rien n'a encore été validé.