Sarthe : panne de réseau SFR pendant plusieurs heures

Pas de téléphone, pas de télé, pas d'internet ! C'est la surprise qu'ont eu de nombreux clients SFR ce vendredi 30 juin. La faute à une coupure de réseau. L'opérateur n'a pas souhaité dire combien d'abonnés avaient été touchés par la panne qui a duré de 9h30 à 13h45.

"Plus de réseau SFR, plus de box, plus de portable, plus rien ! Coupée du monde !"

Les abonnés SFR concernés ont passé plusieurs heures à se demander quel était le problème. Certains d'entre eux sont même allés en boutique SFR dans le centre-ville du Mans, comme Christine : "Plus de réseau SFR, plus de box, plus de portable, plus rien ! Coupée du monde !" En souriant, elle ajoute : "Je ne pouvais pas téléphoner donc je suis venue voir ce qu'il se passe."

D'autres ont été plus irrités par la panne de réseau. Claudine habite près de l'hôpital du Mans, elle ne comprend pas pourquoi c'est si compliqué d'obtenir des informations : "Il ne faut pas être malade ! Ça fait plus d'une fois que ça m'arrive ! Payer 45€ par mois et être toujours en panne ce n'est pas possible, je ne vais pas rester chez SFR." La coupure a duré de 9h30 et à 13h45 mais en boutique, les conseillers n'avaient pas plus d'explications.

Les responsables de SFR ont fini par dire que c'était de la faute d'EDF, qui réalisait des travaux à Saint-Saturnin. Sauf qu'EDF a rétorqué qu'"il s'agissait de travaux programmés, qu'un courrier avait même été envoyé il y a un mois pour prévenir l'opérateur et qu'un groupe électrogène aurait pu être installé pour éviter cette panne." SFR n'a pas souhaité répondre sur ce point.

#panne générale mobile et FAI de tous les services #SFR autour du département #LeMans. Rétablissement le 02/07 ??? pic.twitter.com/DzPmqSUGYi — Bastien (@bast00n) June 30, 2017