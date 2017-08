Sarthe : plus de deux mois d'attente pour obtenir sa carte d'identité

C'est toujours la galère pour faire renouveler sa carte d'identité en Sarthe. Depuis le printemps, seulement 17 communes peuvent désormais délivrer le précieux sésame dans le département et ça prend beaucoup de temps. Il y a plus de 2 mois d'attente en ce moment.

Durant l'été, les délais se sont allongés et aujourd'hui, il faut encore compter plus de deux mois pour obtenir sa nouvelle carte d'identité en Sarthe. L'association des maires ruraux de la Sarthe a dénoncé de nouveau ses longueurs et demande plus de moyens pour les communes chargées des formalités. Le préfet annoncera début septembre le nom des deux communes supplémentaires puissent délivrer les cartes d'identité. Il conseille aussi aux maires de prendre des personnes en services civiques pour soulager les personnels municipaux.

Un problème de fonds et de personnel

A Allonnes, par exemple, si vous prenez un rendez-vous aujourd'hui à l'état-civil, vous obtiendrez votre carte d'identité seulement pour les vacances de la Toussaint. Pour Gilles Leproust, le maire, il y a à la fois un problème de moyens en personnel et de coût pour la ville : "Chaque entretien prend une demi-heure, il faut remplir le dossier. (...) Aujourd'hui on a une personne qui passe sa journée à recevoir les usagers pour faire les cartes d'identité, explique l'édile. C'est un surcroît de travail." Deux nouvelles communes sarthoises vont pouvoir délivrer les titres d'identité. "Deux, seulement ! Je pense qu'il en faudrait plus. C'est un transfert d'un service fait par la préfecture vers les collectivités" s'exclame Gilles Leproust.

Dans le même moment, l'Etat baisse les dotations. Ça devient insupportable et intenable et pour les personnels et pour les usagers - Gilles Leproust, maire d'Allonnes

7.000 cartes d'identité sont délivrées tous les mois en Sarthe.