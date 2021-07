Sarthe : pour éviter les clusters dans les mariages, les organisateurs prennent leurs précautions

"Ils se marièrent et n'eurent pas de cluster le jour J". Certainement une fin de conte dont tous les mariés rêvent en cet été, une nouvelle fois marqué par le Covid. Car le virus n'est jamais très loin. Cette semaine encore, un cluster a été détecté en Sarthe, après un mariage au nord du Mans. 50 des 150 invités ont été contaminés par le variant Delta.

Des mails aux invités pour demander le pass sanitaire

Alors, mieux vaut prendre plus de précautions que pas assez. Certains Sarthois appliquent ce dicton à leur mariage, pour éviter que le plus jour de leur vie ne se transforme en un foyer de contamination. "J'ai beaucoup de mariés qui demandent par mail à leurs invités leur situation vaccinale. Et éventuellement, pour ceux qui ne sont pas vaccinés, un test négatif", remarque Sophie Carré. L'organisatrice de mariages dans le département estime ainsi que 75% des mariés sont particulièrement sensibles à l'évolution de l'épidémie.

"Evidemment, il n'y aura pas de contrôle à l'entrée, on est dans la confiance avec la famille et les amis. Mais les mariés appellent vraiment à la responsabilité de chacun", souligne-t-elle. D'autres ont préféré réduire le nombre de convives. "Un couple est passé de 120 à moins de 50 personnes par exemple". Précaution supplémentaire : beaucoup de cérémonies se déroulent cette année en extérieur.

"On ne peut évidemment pas contrôler"

Et quand vient la soirée, d'autres mesures s'appliquent. "On fait signer aux mariés une décharge comme quoi ils respectent les distanciations des tables et les gestes barrières", explique Bouchrane Oukache, propriétaire du gîte l'Enclos des sources, à la Milesse, au nord du Mans. L'année dernière, il y avait eu un cluster après un mariage. Pas question donc qu'il y en ait une nouvelle fois. "On prend vraiment beaucoup de précautions".

Il demande même aux mariés et leurs invités un pass sanitaire, alors que ce n'est pas encore obligatoire. "On prévient les mariés de s'assurer d'une vaccination complète ou d'un test négatif. Mais on ne peut évidemment pas contrôler. On leur loue le gîte du vendredi au lundi, qu'ils ont entièrement pour eux et c'est à eux de gérer ça", détaille-t-il. "On fait en sorte que tout se passe bien".