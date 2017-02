Sarthe : seules 17 mairies pour faire sa carte d'identité

A partir du 1er mars, seules 17 mairies sarthoises pourront délivrer les cartes d'identité qui comprennent désormais nos empreintes digitales, comme nos passeports. Une mesure mal perçue dans certaines communes rurales qui permet de lutter contre les usurpations d'identité explique la préfecture.

A partir du 1er mars, il n'y aura plus que 17 communes en Sarthe à pouvoir délivrer des cartes d'identité. Car nos titres d'identité comprendront désormais nécessairement nos empreintes digitales. Ce sont donc les communes déjà équipées pour délivrer les passeports biométriques qui pourront enregistrer les demandes de cartes d'identité.

EN PRATIQUE - Les communes concernées sont Allonnes, Brûlon, Changé, Conlie, Coulaines, Ecommoy, Fresnay-sur-Sarthe, La Bazoge, la Ferté-Bernard, La Flèche, La Suze-sur-Sarthe, Le Mans (place st pierre et à Pontlieue), Mamers, Montfort-le-gesnois, Montval-sur-Loir, Sablé-sur-Sarthe et Saint Calais. Une pré-demande peut être effectuée en ligne A PARTIR DU 1er MARS sur le site internet dédié. Ce site permet également de demander son permis de conduire, sa carte grise, sans se déplacer en préfecture.

Un processus plus sûr

Le nouveau procédé va permettre de passer chaque demande au crible de plusieurs fichiers afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'usurpation d'identité. Un phénomène en forte hausse, notamment sur internet. Ainsi chaque demande, faite en ligne ou directement dans l'une des 17 mairies sarthoises habilitées sera controlée explique la préfète de la Sarthe Corinne Orzechowski :

Il y a des vérifications automatiques (...) l'état civil que vous inscrivez est immédiatement vérifié, on vérifie également que personne n'a utilisé ou n'utilise l'identité que vous déclarez pour faire une autre demande ailleurs, il y a aussi une vérification avec le fichier des personnes recherchées.

Encore un service public qui disparaît ?

Mais à l'annonce de cette mesure, les maires des communes sarthoises ont protesté contre la disparition d'un énième service : "C'est un service qui doit être rendu au plus près des habitants" explique Claude Leblanc le maire de Requeil, interrogé par Margaux Malinge. La commune a délivré 71 cartes d'identité l'an dernier. "Ces familles devront maintenant se rendre à Ecommoy. Ce n'est qu'à 12 kilomètres, mais il faudra prendre rendez-vous. Et je ne suis pas persuadé que cela arrange les gens qui travaillent, a fortiori les personnes âgées sans moyen de locomotion".

Des aides à la démarche

Mais pour la préfecture, il s'agit de rationaliser le procédé. L'an dernier, un peu plus d'une cinquantaine de communes n'ont délivré que 10 cartes d'identité sur une année ! Chaque mairie peut demander une aide financière pour s'équiper d'un ordinateur et aider les citoyens qui le souhaitent à remplir une pré-demande de carte d'identité (ou de passeport, de permis de conduire ou carte grise) en ligne. 44 communes en ont fait la demande. Et pour les personnes à mobilité réduite, un dispositif de recueil mobile est disponible sur demande des maires pour effectuer les démarches, directement dans la commune. Les 17 communes équipées pour recueillir les demandes de passeports et cartes d'identités recevront une indemnité de 8.560 euros par an et une aide supplémentaire si l'activité atteint plus de 150%.