Sarthe: un site Internet pour trouver plus facilement une maison de retraite

Le conseil départemental et l'ARS lancent "ViaTrajectoire", un nouvel outil pour simplifier l'inscription en maison de retraite. Désormais un seul et unique dossier quel que soit le nombre d'établissements visés. La relation humaine doit toutefois être maintenue, plaident les directeurs d'EHPAD.

Isabelle a déjà testé ce service pour un couple d'amis: ses deux voisins qui n'avaient ni ordinateur ni famille à proximité: "j'ai choisi avec eux les établissements qu'ils souhaitaient, dans un rayon de 20 à 30 kilomètres", témoigne cette Sarthoise. "On a facilement accès aux différents services de l'établissement et à la tarification, ce qui est important, par rapport au montant de la retraite des personnes âgées". Isabelle résume: "c'est beaucoup plus simple et plus rapide".

Un suivi du dossier étape par étape

De fait, jusqu'à présent, il fallait remplir un dossier pour chaque demande d'entrée en maison de retraite. Avec ce site Internet "ViaTrajectoire", c'est terminé, se réjouit Marie-Pierre Brosset. "Il ne faut plus reproduire la demande à chaque fois", explique la vice-présidente de la commission Solidarité - Autonomie au Conseil départemental de la Sarthe. "C'est un gain de temps important". D'autant que l'ensemble des 128 établissements sarthois publics comme privés est inscrit sur cette nouvelle plateforme gratuite et sécurisée. Marie Rémy qui a réalisé le déploiement de "ViaTrajectoire'' dans le département rappelle qu'auparavant, les familles restaient souvent sans réponse, ne sachant pas s'il y avait de la place ou non dans la maison de retraite visée pour leurs proches. Là, "je sais que mon dossier est lu, je sais s'il est refusé, pourquoi il est refusé. Je sais s'il est accepté".

"Rester dans une approche humaine"

Les établissements pour personnes âgées se disent également satisfaits. Avec quelques points de vigilance, souligne Alain Cholat, le représentant en Sarthe de la Fédération Nationale des directeurs d'EHPAD: "il faut rester dans une approche humaine. Il faut aussi que les personnes âgées puissent choisir de la manière la plus éclairée possible leur lieu de fin de vie, que l'établissement corresponde bien à leur projet". Reste toutefois à convaincre les médecins traitants qui ont eux aussi à remplir ces nouveaux dossiers électroniques. Pour l'instant, environ la moitié des généralistes sarthois a déjà utilisé cette plateforme "ViaTrajectoire".

Une permanence d'informations sur cette nouvelle plateforme "ViaTrajectoire" est organisée le mardi 28 novembre au centre hospitalier du Mans, de 10h à 13h30. Entrée libre et gratuite.