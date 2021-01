Sarthe : une quinzaine de centres de vaccination en préparation

D’après nos informations, une quinzaine de centres de vaccination anti-Covid seront prochainement installés en Sarthe, en plus de ceux qui existent dans les structures hospitalières. Ces centres devraient être réservés au "public prioritaire" avant de servir à la vaccination de masse.

La Sarthe passe à la vitesse supérieure. D’après les informations recueillies par France Bleu Maine, le département s’organise en vue de l'accélération de la vaccination anti-Covid des personnes “prioritaires”. Le préfet de la Sarthe, en lien avec les élus, est en train d’établir une liste des lieux où pourraient s’installer des centres de vaccination. Une quinzaine devrait voir le jour.

Un recensement des futurs centres de vaccination

Le nombre précis de ces centres n'est pas encore arrêté. La fourchette se situe entre 11 et 18. Ils seront répartis sur l’ensemble du département, “avec tout de même quelques trous”, confie un élu. Les maisons pluridisciplinaires de santé, déjà existantes, devraient assez naturellement accueillir ces salles de vaccination, selon les informations collectées par France Bleu Maine.

Plusieurs élus sarthois ont également fait savoir qu’ils étaient prêts à mettre à disposition des équipements municipaux (par exemple Loué, Mamers ou Coulaines). Certains maires ont même écrit au préfet l’en informer. Le maire du Mans, lui, annonce que deux salles seront ainsi disponibles, au sein de la Maison Pour Tous Jean Moulin et de l’espace Courboulay. Stéphane Le Foll renvoie la balle au préfet quant à l’organisation concrète des activités qui se dérouleront dans ces deux lieux. “Ces mesures, avec deux sites opérationnels dès à présent, s’inscrivent dans le cadre du plan de vaccination organisé par l’État, qui en précise les modalités d’application”, écrit le maire du Mans dans un communiqué adressé ce mercredi à la presse.

Anticiper la vaccination de masse

D'après les informations de France Bleu Maine, ce premier recensement préfigure l’organisation de la vaccination de masse. Dans un premier temps, les centres répertoriés accueilleront les personnes ciblées comme “prioritaires”, selon les critères qui seront réactualisés par le gouvernement. Autrement dit, en ce début janvier 2021, les personnels de santé (au sens large) de plus de 50 ans ou présentant des risques de développer des formes graves du Covid-19. Prochainement, peut-être, toutes les personnes de plus de 75 ans car le gouvernement a dit vouloir leur donner accès à la vaccination d'ici la fin du mois. Aucune date n’a encore été arrêtée pour l’ouverture de ces centres. Dans un second temps, ces sites pourraient accueillir la vaccination “grand public”.

Les établissements de santé en ordre de marche

Concernant le personnel des établissements de santé du département ainsi que les résidents et les employés des EHPAD qui en dépendent, le circuit de vaccination est bien établi. Pour les Sarthois éligibles, la campagne de vaccination, sur la base du volontariat, a commencé ce mardi 5 janvier à l’hôpital du Mans. Toutes les structures rassemblées au sein du Groupement Hospitalier de Territoire de la Sarthe sont concernées : l’hôpital du Mans, l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe (EPSM, à Allonnes), les hôpitaux locaux de Beaumont, Sillé-le-Guillaume et de Bonnétable, les centres hospitaliers de Château-du-Loir, La Ferté Bernard, Saint Calais ainsi que le Pôle Santé Sarthe et Loir (au Bailleul).

Autrement dit plusieurs milliers de personnes. A titre d’exemple, le centre hospitalier du Mans, premier employeur du département, compte 4.500 salariés dont un bon tiers (1.600) répond aux critères de vaccination. Le Pôle Santé Sarthe et Loir, au Bailleul, entre Sablé et La Flèche compte, lui, un millier de collaborateurs. Sont aussi concernés les employés des cliniques du Pré et du Pôle Santé Sud au Mans. Tous les salariés de ces structures répondant aux critères peuvent se faire vacciner : pas uniquement le personnel soignant.

L'hôpital du Mans à la manœuvre

Pour ces personnes, la campagne est pilotée depuis le centre hospitalier du Mans qui dispose d’un “super-congélateur” pour stocker les vaccins Pfizer-BioNTech, à très basse température. Même chose pour les résidents des EHPAD ou unités de soins de longue durée dépendant de ces établissements de santé. Plus de 500 Sarthois âgés sont, par exemple, potentiellement concernés par cette vaccination anti-Covid à l’EHPAD de l’hôpital du Mans.

Un centre avenue Bollée au Mans pour le personnel soignant libéral

Pour le personnel de santé sarthois ne travaillant pas dans ces établissements de santé et répondant aux critères, un espace de vaccination devait ouvrir ce mercredi 6 janvier dans les locaux du Centre de prévention et de santé publique de la Sarthe, près de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), avenue Bollée, au Mans. Le personnel soignant au sens large doit y être accueilli : médecins libéraux, infirmiers, kinésithérapeutes, ambulanciers... Ce centre est, lui aussi, alimenté et piloté par l’hôpital du Mans. Là aussi, de nombreux Sarthois sont en théorie concernés. Les deux tiers des quelque 300 médecins libéraux du département, par exemple, ont plus de 50 ans.



Un autre circuit pour les EHPAD et maison de retraites

Les maisons de retraites et les EHPAD de la Sarthe ne dépendant pas des établissements de santé sont rattachés à un autre circuit. Ces établissements ne se fournissent pas en vaccins auprès du centre hospitalier du Mans. Ils passent par leur pharmacie “de référence”. Les premières injections du vaccin Pfizer-BioNTech pour les résidents de ces structures devraient avoir lieu en fin de semaine. L'annonce avait été faite ce lundi 4 janvier sur France Bleu Maine par le directeur territorial de l'Agence de Santé. Dans le département, un peu plus de 6.000 séniors vivent dans ce type d'établissements collectifs.