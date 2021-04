Sarthe : visualisez le périmètre de 10 kilomètres autour de chez vous

La mesure existait déjà en zone parisienne et dans le Nord de la France, dans les 19 départements les plus touchés. Elle s'applique désormais, à partir de ce samedi 3 avril, à toute la France. Pour les déplacements à plus de 10 kilomètres de chez vous, il faudra être muni d'une attestation. En-dessous de 10 kilomètres, vous pouvez vous déplacer sans attestation, mais avec un justificatif de domicile.

Cette carte interactive vous permet d'indiquer votre adresse et visualiser ce que représente ce périmètre de 10 kilomètres autour de chez vous.