Satisfaction des usagers de la préfecture de l'Hérault sauf pour le traitement des dossiers des étrangers

90 % des usagers de la préfecture de l'Hérault à Montpellier sont satisfaits, c'est ce qui ressort de l'enquête menée en 2022, c'est 7 points de plus que l'an dernier. A Béziers, le taux est de 86 % en légère baisse en raison sans doute des travaux menés actuellement. Cette étude menée par un organisme indépendant (SOCOTEC) permet à la préfecture de l'Hérault de décrocher une nouvelle fois le label Qual-e-pref.

De nouvelles bornes pour faire les démarches numériques en préfecture

Chaque année, la préfecture réunit un comité local représentants les usagers pour faire le point sur les améliorations à entreprendre. En 2022 des efforts ont été menés pour réduire les délais pour le renouvellement des cartes d'identité, et des passeports (18 jours, c'est moins que la moyenne nationale), de nouveaux créneaux de rendez-vous ont aussi été ouverts. Des nouvelles bornes numériques ont été mises en place pour toutes les démarches dématérialisées, un nouveau site internet a été lancé, et le standard téléphonique a été rendu accessible aux personnes sourdes et malentendantes.

Les visites médicales pour les suivis de suspensions de permis de conduire ont été rapatriées à la préfecture, car il s'agit parfois d'un public violent et agressif, la présence policière à proximité devenait une nécessité, autrefois, ces visites avaient lieu dans une annexe rue de l'Aiguillerie.

Obtenir un rendez-vous pour les étrangers est toujours aussi compliqué

Ce jeudi, lors du comité local des usagers en présence du secrétaire général de la préfecture, Frédéric Poisot , on a surtout parlé des étrangers qui viennent renouveler leurs papiers ou demander un premier titre de séjour. Des améliorations ont été apportées, mais il y a encore beaucoup de travail si l'on en croit les associations.

En 2022 de nouveau bureaux ont été installés pour recevoir les étrangers en préfecture, ce qui permet des entretiens confidentiels. Le nouveau site internet de la préfecture permet aussi des démarches "pas à pas" pour savoir dans quels dispositifs chaque personne qui demande des papiers peut entrer. Car la réglementation est extrêmement complexe.

Mais pour obtenir un rendez vous cela reste très problématique. Les nouveaux créneaux sont mis en ligne à minuit, ils sont réservés par des personnes malveillantes qui les revendent ensuite au prix fort sur internet. "Nous avons essayé d'obtenir un rendez-vous chaque jour ouvré pendant un an, nous avons réussi à décrocher 28 dates seulement" explique Michel Elie de RESF (Réseau Education Sans Frontière).



La Cimade , association qui vient en aide aux sans-papiers) dénonce aussi l'absence de service pour le public éloigné du numérique, notamment les personnes qui vivent dans les bidonvilles. Situation qui ne va pas s'améliorer car d'ici quelques semaines, toutes les procédures de demandes de titres de séjour ou de naturalisation se feront entièrement en ligne.

Le défenseur des droits a reçu 400 réclamations l'an dernier dans l'Hérault portant sur la difficulté d'étrangers à accéder au service ou à obtenir une réponse. Sans les associations, certains n'ont aucune porte d'entrée pour leur dossier.

La préfecture est consciente du problème mais elle rappelle que l'an dernier les 40 agents du service étrangers ont tout de même traités 40 000 rendez vous. Et qu'une messagerie dédiée a été mise en place pour les personnes dont le titre de séjour arrive à échéance dans le mois afin d'accélérer le traitement du dossier.

Enfin les associations s'interrogent sur les chiffres avancés par la préfecture sur le taux de réponse aux courriels envoyés par les usagers à la préfecture, 88 %. Parmi ces réponses figurent des réponses automatiques qui n'apportent pas toujours des solutions, notamment dans le cas des étrangers. La préfecture explique qu'elle reçoit 1000 mails par semaine concernant les dossiers des demandes de titres de séjour, de droit d'asile et qu**'elle ne peut répondre personnellement à chacun**, des algorithmes permettent en effet de générer des réponses automatiques qui solutionnent certaines difficultés. Dans le cas contraire, les services s'attachent à apporter des réponses personnelles.