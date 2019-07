Le Cambrésis saturé d'éoliennes ? le maire d'Avesnes les Aubert interpelle le préfet

Avesnes-les-Aubert, France

Depuis la fermeture de la BA103 à Cambrai et de son radar aérien qui empêchait l'implantation d'éoliennes dans un rayon de 30 kilomètres, les mâts pullulent, sur 125 autorisations en 2018 dans le Nord, 98 dans le Cambrésis, et le phénomène va empirer selon Alexandre Basquin le maire d'Avesnes les Aubert car 70 projets sont en cours d'instruction.

C'est plus supportable aujourd'hui d'avoir autant d'éoliennes sur notre territoire. Il y a un vrai phénomène de saturation, le Cambrésis ne peut pas porter à lui seul le mix énergétique

Pour l'élu cette forêt d'éoliennes menace les sols, plombe le prix du foncier, et de la vente de l'immobilier. Il pointe aussi du doigt le manque de recul au niveau sanitaire

Il y a plusieurs rapports de médecine (...) qui montrent que les basses fréquences et les infrasons émis par les éoliennes peuvent avoir des répercussions sur la santé des riverains notamment dans un rayon de 10 km, et nous on est complètement entouré. Il faut vraiment qu'on puisse mesurer l'impact pour ne pas avoir le même phénomène qu'avec l'amiante par exemple dans 10 ou 15 ans

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Un avis négatif de la région pour chaque nouveau projet d'éoliennes

Même si c'est le préfet qui décide de l'implantation des éoliennes, le conseil régional donne son avis, et il sera à chaque fois négatif a prévenu son président Xavier Bertrand, car selon lui les Hauts de France, 1° région éolienne de France a suffisamment donné avec ses plus de 1500 mâts, et les plus de 800 en cours de construction. La région préfère privilégier aujourd'hui la méthanisation ou encore le photovoltaïque.

France Energie éoliennes qui regroupe 300 professionnels du secteur réfute tout risque sanitaire, et rappelle l'impact économique des éoliennes, selon Cécile Farineau, déléguée régionale, les éoliennes dans la région représentent 1500 emplois directs.

A Bevillers qui doit accueillir prochainement 4 éoliennes et avec 48 000 euros, le maire Pierre Henri Dudant ne veut pas cracher dans la soupe

Ça nous double le budget investissement. Ca nous permettra d'améliorer les conditions de vie de la commune puisqu'on est quand même une commune de 553 habitants et on n'a pas d' industrie, on n'a rien sur notre territoire

Le maire qui rappelle que toutes les communes de l'agglomération de Cambrai reçoivent des enveloppes liées à l'implantation de ces éoliennes ainsi que le département.

751 dossiers sont en cours d'instruction dans la région.