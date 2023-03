Sauna et cryothérapie aux portes de la forêt : Guéret ouvre son Tremplin nature en vue des JO 2024

La Creuse accueillera-t-elle des sportifs pour les Jeux olympiques en 2024 ? Pour l'instant, rien n'est acté, mais Guéret est labellisée centre de préparation aux jeux pour trois disciplines : le VTT olympique, le cyclisme sur route olympique et le cyclisme sur route paralympique. Des équipes étrangères peuvent donc venir s'entraîner en Creuse. Pour les accueillir, Guéret a entièrement rénové son centre d'hébergement grâce à l'argent du plan particulier pour la Creuse. L'ancien IRFJS devient le "Tremplin nature", pour un coût de 2,65 millions d'euros financé par l'Etat et la région Nouvelle-Aquitaine.

Ce bâtiment de 96 lits ouvrira en avril avec six mois de retard : "On a subi l'arrêt lié au Covid-19 et les problèmes d'approvisionnement de marchandises, mais tout est en train de rentrer dans l'ordre", assure Henri Leclere, conseiller municipal à Guéret. Finie la moquette aux murs : le centre a pris un coup de jeune, des fresques représentant des arbres ornent le hall d'entrée et les chambres sont décorées d'un joli papier peint moderne.

Des fresques ornent les murs du self. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Sauna et cryothérapie

Guéret pouvant être amenée à accueillir des athlètes paralympiques, "Tremplin nature" a prévu plusieurs hébergements accessibles aux personnes à mobilité réduite . Outre des salles de réunion, le bâtiment de cinq étages abrite un self de 110 couverts, une cuisine privative de douze personnes, une salle de musculation, une autre de massage, un espace balnéothérapie avec sauna et même de la cryothérapie pour optimiser la récupération des sportifs .

Les équipes étrangères peuvent très bien choisir de loger en gîte ou à l'hôtel mais "Tremplin nature" présente de nombreux atouts, résume l'élu : "Ici ils sont très près de la forêt et la piste VTT officielle de 5 kilomètres. Ils retrouvent tout ce dont ils ont besoin avec le self, la balnéo, la salle de sport, l'espace de cryothérapie... Tout est pensé pour la récupération des sportifs."

Le sauna est flambant neuf. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Une salle de sport et de musculation attend les athlètes. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Des équipes africaines en Creuse ?

Il est encore trop tôt pour savoir si des équipes viendront effectivement en Creuse. Il y a deux cas de figure : celles qui peuvent venir six mois avant les Jeux olympiques pour s'acclimater à la France et s'entraîner, et celles qui logeront en Creuse pour se mettre au vert juste avant ou pendant la compétition, qui se déroulera à Saint-Quentin-en-Yvelines. "Tous les centres de préparation aux Jeux ne vont pas recevoir d'équipe, ils nous l'ont dit clairement depuis le début, explique Dolores Larigauderie, la responsable du site. En face pour le VTT par exemple il y a Fréjus, Besançon, Antibes... Mais à Guéret on n'a pas à rougir !"

Alain Menut, le président du club de vélo Creuse Oxygène, mène avec ses équipes un gros travail de communication auprès des coureurs étrangers : "On a des touches avec des pays d'Afrique, avec la Chine, mais avant de concrétiser il faut communiquer et convaincre. On a écrit à toutes les directions techniques nationales de tous les pays qui ont des coureurs, on verra ce qu'il en est en fin d'année." La plaquette présentant "Guéret centre de préparation aux jeux" a été éditée en quatre langues : français, anglais, espagnol et portugais.

"Tremplin nature" dispose de plusieurs appart'hôtels avec kitchenette. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Classes découverte, randonneurs et touristes

En attendant la venue éventuelle de coureurs olympiques, "Tremplin nature" compte dors et déjà des réservations dès son ouverture. Le bâtiment sera complet le dernier week-end d'avril pour la coupe de France de VTT en forêt de Chabrières.

Mais ce centre n'est pas réservé aux sportifs. Il compte trois types d'hébergement : les appart'hôtels équipés de cuisine et séjour, les chambres privées et les chambres de quatre personnes façon auberge de jeunesse. "En avril on accueille des classes découverte avec des groupes de cinquante jeunes, il y a aussi des groupes qui viennent faire de la randonnée, ou encore un rassemblement d'amateurs de voitures anciennes", énumère Dolores Larigauderie, la responsable du site.

Elle compte beaucoup sur la labellisation "centre de préparation aux Jeux" pour faire connaître le centre dans le monde sportif et associatif. "Le centre devrait vite être plein en tout cas en période estivale", estime Henri Leclere.

Plusieurs chambres sont au format des auberges de jeunesse avec quatre couchages et sanitaires sur le palier. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul