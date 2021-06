La chaîne TF1 va annoncer cette semaine la ville gagnante de son concours "Le plus beau marché de France" dans le journal de 13 heures. Mais la chaîne ne dit pas quel jour elle a choisi pour l'annoncer. A Sarlat, les placiers du marché sont confiants !

On saura cette semaine si Sarlat est élu "plus beau marché de France"

On va savoir cette semaine si Sarlat est le plus beau marché de France! C'est TF1 qui organise le concours dans son journal de 13 heures présenté par Marie-Sophie Lacarrau. Le résultat va être annoncé cette semaine, mais on ne sait pas quel jour : la chaine réserve la surprise.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il n'y a plus que cinq marchés en lice pour la finale nationale. Sarlat est face à quatre autres concurrents : Châtillon-sur-Chalaronne dans l'Ain, Etaples-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, Sotteville en Seine-Maritime, et les halles de Narbonne dans l'Aude.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les votes avaient lieu sur internet jusqu'à la semaine dernière, et jusqu'au bout ce sont les deux placiers du marché de Sarlat qui ont poussé tous les habitants de la ville à voter un maximum (on pouvait voter plusieurs fois).