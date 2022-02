À Saussan, le projet de construction de commerces à la place des terrains de sport inquiète

C'est un projet que le maire de Saussan (Hérault) avait mis dans son programme la première fois puis la deuxième fois qu'il a été élu : celui de construire des commerces dans le centre du village. Il n'y a effectivement qu'une seule épicerie dans la commune, et une population qui grandit. Mais le lieu retenu c'est celui où se trouvent aujourd'hui les terrains de sport. Terrains situés juste à côté des écoles... Le projet est relancé en ce mois de janvier 2022.

La cour de récréation à l'extérieur de l'école

Le complexe sportif © Radio France - Clara GUICHON

Cette allée et ces installations sportives (le terrain de tennis, le stade de foot), c'est un peu la cours de récréation quand l'école est terminée. Timéo et Tom, deux copains en 6e, y font justement du vélo. "C'est super, il y a plein d'arbres, s'exclame Timéo avec enthousiasme. Puis les jeunes comme les adultes, on peut s'amuser sur les terrains de tennis ou faire du foot." Les deux amis y passent souvent du temps. "C'est un chouette endroit parce que on y était tout le temps quand on était à l'école, enchérit Tom. Ca rappelle des souvenirs..."

Les jeunes sont habitués à y venir, dès le plus jeune âge. Sandrine Esserméant, maman de neuf enfants, l'a remarqué. "Entre midi et deux ou à la fin des cours, à l'école, ils emmènent les enfants faire du foot, du rugby, du golf ou du cerf-volant... C'est vraiment super pour eux." Ses propres enfants y ont passé beaucoup de temps. "Ils ont joué avec la terre, se sont amusés dans la boue, raconte celle qui faisait partie de la liste d'opposition, aux dernières municipales. Un forum c'est bien pour les adultes, mais pas pour les enfants..."

Une seule épicerie sur Saussan

Mais il n'y a aussi qu'une seule épicerie à Saussan, qui fait un peu tout : tabac, presse, boulangerie... Alors il faut construire pour ouvrir des commerces. "On a fait des études pour savoir s'il y avait des locaux qu'on pouvait acheter ou louer, mais ce n'est pas possible", explique Joël Vera, le maire de Saussan. Et est-ce le seul endroit où ces commerces peuvent être construits? "C'est au centre du village, et c'est un endroit qu'il faut redynamiser", poursuit l'édile.

Il a l'envie, par exemple, qu'une boulangerie et qu'un café puissent ouvrir. Concernant les terrains de sport, il s'engage à trouver une solution pour qu'ils soient déplacés à moins de 300 mètres des écoles. Dans tous les cas, rien ne peut être construit sur le stade de football avant qu'un autre stade soit construit sur la commune. Joël Vera indique également que, évidemment, les habitants seront consultés.

