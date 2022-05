Sautron : la bataille d'habitants contre un projet de déchetterie industrielle en zone pavillonnaire

"C'est invraisemblable !" Une association d'habitants de Sautron se mobilise contre un projet de déchetterie industrielle dans la commune. La société Brangeon, qui a acheté le terrain, a déposé le permis de construire en janvier. Une réunion publique est organisé jeudi 19 mai au soir, espace Phelippes Beaulieux à 18h30, en présence de la maire de la ville.

Près de 300 logements

Le terrain de deux hectares, voisin d'une résidence hôtelière, est à quelques dizaines de mètres d'un lotissement, et de deux autres en cours de construction. Soitprès de 300 logements au total à terme.

"Cela paraît inconcevable de mettre une déchetterie industrielle, qui est beaucoup plus importante qu'une déchetterie grand public, aussi proche d'habitations", déplore Jean-Pierre Abgrall, président de l'ASPEC, l'association de riverains qui se bat contre le projet.

La déchetterie doit s'implanter le long d'une route départementale. Un axe déjà saturé à l'est de la commune, et qui verrait défiler une soixantaine de camions quotidiennement. "Il n'y a qu'une seule voie d'entrée pour Sautron qui passe par un rond point. C'est aussi là que passe le bus. Forcément, le trafic va être multiplié par deux, voire trois, voire quatre !", redoute la vice-présidente de l'association, Blandine Vattan.

Les opposants évoquent également des nuisances environnementales (risques de pollution d'un site en zone humide, bruit...), et s'inquiètent de leurs conséquences sur la santé des habitants.

Un permis de construire refusé par la mairie

"Et la potentialité des incendies?, interroge Marie-Cécile Gessant, maire de Sautron. Parce qu'on a vu sur un certain nombre de déchetteries industrielles des incendies se déclarer. Donc c'est aussi une problématique, avec des fumées toxiques. Et avec la proximité des habitations, vous vous rendez compte de ce que cela peut produire sur la santé ?"

La maire de la commune a refusé le permis de construire. Selon l'ASPEC, le groupe Brangeon devrait déposer un recours devant le tribunal administratif.

La préfecture doit également donner son autorisation pour l'installation de la déchetterie sur le site. Marie-Cécile Gessant en appelle donc au préfet. "Le préfet est aussi garant de la santé des habitants sur son territoire. Je ne peux pas comprendre que l'État puisse approuver une telle installation aussi près des habitations."

Une réunion en préfecture

L'ASPEC, qui a lancé une pétition en ligne ayant déjà récolté plus de 2.000 signatures, sera reçue en préfecture fin mai. L'association espère convaincre l'Etat de diligenter une étude d'impact environnemental, pour tenter de mettre fin au projet.

De son côté, la préfecture de Loire-Atlantique fait savoir que le dossier de déchetterie a été jugé recevable par les services de la Dreal et qu'il ne nécessite pas d'étude d'impact. Une consultation publique doit être menée fin juin.

Le groupe Brangeon indique que "l'instruction du dossier suit son cours" et qu'il ne souhaite pas communiquer sur ce sujet.